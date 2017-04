Los números no mienten. Contrario a lo que se piensa, el mito de que los hombres ven más porno que las mujeres, no es cierto, al menos no cuando se trata desde los dispositivos móviles. La plataforma de filmes pornográficos, Pornhub ha dado datos que te sorprenderán.

De acuerdo a la estadísticas de Pornhub, que corresponden al año 2016, del universo de usuarias, el 71% ve los filmes eróticos desde su smartphone, el 8% desde su tablet y el 21% desde una computadora. Del total de los hombres que ven pornografía, solo el 69.1% lo hace desde su móvil.

A pesar que las mujeres ven más pornografía desde su celular que los hombres, si se hace un balance general, las usuarias femeninas de Pornhub solo representan un 26% de su tráfico total.

