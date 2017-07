El doctor Francisco Cavero, o simplemente Pancho, es un tipo sencillo que parece estar alegre todo el tiempo, aunque por ratos el cansancio se le nota. Tantos viajes, tantas iniciativas aquí y allí, pocas horas de sueño.

Tiene 44 años y el objetivo claro: disfrutar al máximo de su carrera, una carrera que difiere de muchas otras: se trata de salvar vidas, de salvar animalitos. Y lo hace con una dedicación y delicadeza admirable.

En un comienzo, su vida parecía estar ligada a ser ‘surfer’ y a correr olas todas las mañanas, pero su propio deseo de brindar seguridad a los animales eventualmente lo guiarían a lo que hoy denomina como pasión: la medicina veterinaria.

Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue en las aulas, donde conoció al amor de toda su vida, Fiorella Cochella, con quien años más tarde tendría un hijo, Fabrizio. Su principal motivación. Nada parecía ser más perfecto.

Si bien es hijo de padre veterinario, en ningún momento fue obligado a heredar el amor por las mascotas. Simplemente le nació porque entendió que el mundo es de todos y no solo nuestro.

Este hombre delgado, con pinta de deportista, viaja constantemente para rescatar historias, y salvar vidas.

“Una vez, siendo estudiante, me mordió un perro cuando lo llevaba a sacarle una radiografía. El dolor fue inmenso y reconozco que me exalté. Le dije cosas hirientes y nunca más lo volví a ver. Ese día entendí muchas cosas”, recuerda Pancho con cierta tristeza en sus ojos. Ese día comprendió la importancia de hablar con dulzura, sin importar la situación, a ese ser vivo que en ocasiones reacciona mal, porque quieras o no, también le cuesta confiar.

Más adelante, con 6 años de educación universitaria, colmado de experiencia y con fuerte influencia de su familia para continuar con sus proyectos, fundaría en 2004 la Clínica Veterinaria Pancho Cavero, que actualmente tiene dos sedes, una en Barranco y otra en Lince.

En 2014 escribió el libro ‘Veterinario en casa’, una guía cuyo fin es orientar a los dueños para actuar de la mejor forma en diversas situaciones y saber identificar el momento adecuado de hacer una visita al veterinario.

Su talento empezaba hacerse cada vez más conocido y así llegó a un programa de televisión propio llamado Dr. Vet de América Televisión. Atendía casos sensibles de personas cuyas mascotas necesitaban de una ayuda inmediata.

Cada vez la agenda la tenía más llena, incluso ahora. Por esa razón, el mismo Pancho, no se considera una persona familiar ya que reconoce que suele preocuparse más del mundo que de su propia persona. Siempre pendiente de todos, pero muy pocas veces de él.

Como todo en la vida, cumpliría su ciclo en dicha casa televisora, y en la actualidad es conductor del programa Los animales me importan que se transmite los domingos a las 11 de la mañana por Latina, y cuyo nombre se inspiró en un lema que tiene grabado Pancho en cada parte de su ser. Algo que sencillamente lo identifica de pies a cabeza.

Sabe lo que es sentir la pérdida de una mascota. Hace poco, Vaco, su amigo de siempre, su compañero de aventuras, tuvo que decir adiós. Él mismo lo operó. Se le hizo difícil enfrentarse a la realidad. Sin embargo, considera que la vida avanza y ya no hay marcha atrás.

No niega que le gustaría ver a su hijo siguiendo sus pasos, pero sabe esperar. A pesar de ello, se anima a predecir que Fabrizio será mejor veterinario que él: “Quiero que mi hijo sea una mejor persona que yo, y si quiere ser veterinario será mejor que yo”. Pancho refleja su orgullo. Hay cosas que no se puede esconder.

Pancho te enseña, siempre, a tener pasión y amor para lograr el éxito. Sabe que la dedicación es la clave, por ello siempre está alerta. Siempre está dispuesto a salvar una vida.

