Gwyneth Paltrow tiene una advertencia sobre los cosméticos que debes leer hoy

Fotos sin maquillaje de Gwyneth Paltrow son cada vez más frecuentes en la red. La artista ha optado por comprometerse en una campaña que alerta al mundo sobre las sustancias tóxicas que tienen los cosméticos.

“Las mujeres llevan demasiado tiempo expuestas a químicos tóxicos en los cosméticos. Es hora de actuar”, señaló Paltrow en un comunicado.

“Acompáñame y dile a la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU) que ningún nivel de plomo es seguro en los cosméticos”, dice el mensaje de la actriz, creadora del portal Goop.

El mensaje va acompañado de un enlace a una página web de Environmental Working Group con una petición dirigida a la Administración Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés), el organismo oficial de Estados Unidos que regula las sustancias para uso y consumo humano. En apenas dos días, la petición ha superado las 21.000 firmas de apoyo.

EWG lidera esta campaña que exige a las autoridades sanitarias de Estados Unidos que tomen “medidas más fuertes” para eliminar estas sustancias tóxicas, detalla Infobae.

“Los científicos concuerdan en que los niños no deben estar expuestos a ningún grado de plomo”, dijo Galen Roth, un asesor legal de EWG. “Sin embargo, millones de mujeres se intoxican con un poquito de plomo todos los días, cada vez que se ponen el labial”, destacó.

La campaña exige a la FDA que se pongan etiquetas claras y visibles en los productos de belleza que tengan ingredientes potencialmente nocivos.

