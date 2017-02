Frau Diamanda, conquistadora de España

Frau Diamanda es una pionera del postporno peruano, una artista que lleva años luchando contra el monopolio falocéntrico del imaginario colectivo, cuestionando la rígida sexualidad aceptada socialmente y proponiendo nuevas alternativas conductuales y estéticas. Con la libertad como única bandera, su otra identidad, Héctor Acuña, nos cuenta cómo le va en España, en esa cruzada europea repleta de esfuerzos y triunfos por dar a conocer su arte y personalidad.

Resido en Barcelona desde Junio del año pasado; fui invitadx por ela presentar “Arte Tr@ns Peruano”, uno de mis proyectos con formato de portafolio audiovisual itinerante. Hay algo en Barcelona que te atrapa; algunxs la llaman “Karcelona” y aún ando en el proceso de averiguarlo al transitar y aprehender una ciudad cosmopolita que vista desde fuera podría resultar muy atractiva y deseable, pero que si dejas de mirarla con ojos de “guiri” y pasas al estatus de inmigrante, puede convertirse en agobiante. Calé en Barcelona como parte de un tour cultural y de intercambio europeo, que me llevó primero a Holanda, Francia y luego España presentándome en espacios culturales, contraculturales, museos, galerías y festivales de música electrónica experimental. Y, por supuesto, el hecho de ganar la beca del, Programa de Estudios Independientes del2017-2018 supone una razón poderosa y definitiva para vivir ahí por algunos años.

¿Qué actividades te han dado mayor satisfacción?

De arranque, tengo que hablar sobre los shows y performances en Holanda, un país increíble y amistoso cuyo clima podría pasarte una mala jugada se me bajó la presión dos veces por el frío, ya podrás imaginar lo que el clima europeo puede ocasionar a un cuerpo sudamericano . Tanto en Amsterdam, Rotterdam y Den Haag, la gente reaccionó receptiva y entusiasta. En Francia, mi presentación tuvo carácter más teórico; el trato que me dieron en Transpalette Centre d’Art en Bourges fue de lujo, su director trans y su entorno más cercano me hicieron sentir realmente en familia queer. Y de paso pude conocer y pasar un fin de semana con la maravillosa Virginie Despentes.

Y si hablamos de momentos top también debo mencionar el haber compartido el camerino con Alaska en Brandon Gay Day Buenos Aires el año 2009.

Mi relación con España prácticamente empezó el año 2003 al entrar en contacto y colaborar con el Centro Cultural de España en Lima por muchos años. Y mi primer acercamiento físico fue el año 2007 cuando me llevaron a participar en el anti día del orgullo gay en A Coruña donde las marikas gallegas tenían un posicionamiento político-sexual bastante pronunciado e interesante. Me reencuentro con España nueve años después, primero con una presentación y performance peculiares en la Neomudejar de Atocha en Madrid y en Barcelona, en el MACBA, Sala Hiroshima y librería La Canibal; y en Sevilla, la acogida en la galería Weber-Lutgen fue genial, gracias a la gestión del comisario debutante Jesús García.

PORNÍFERO FESTIVAL

En Barcelona, Pornífero Festival con formato de portafolio audiovisual itinerante e introductorio, ya lo había presentado en la librería La Canibal con buena acogida, pero en Espai Cocteau rebasó los límites de lo pensable, incluso cuando llegó la policía por pedido de los vecinos que se quejaban de la cantidad de gente que intentaba ingresar al evento. El proyecto va de maravilla, sigo recibiendo material de compinches en la materia y además he decidido continuar con el desarrollo de mi proyecto audiovisual personal Cuerpos Sexuantes. Lo ideal sería montar más adelante un festival del tipo que hacía en Lima, con un mejor montaje que incluya además performances en vivo, fiesta, música y petardeo. Y hablando específicamente sobre la escena postporno, pues llego a Barcelona en una etapa casi desierta de esta escena.

¿Qué aliados artísticos has encontrado en tu aventura española?

El año pasado presenté en Sala Hiroshima de Barcelona, mi proyecto Frau Diamanda: Lucha Subalterna en Drag gracias a la gestión del comisario independiente Alex Brahim; para la ocasión preparé junto al también peruano Cesko Slovenska alias Francisco Estrada una nueva versión de la performance Narciso: Un Mito Urbano que vengo montando desde ya hace más de 15 años. La colaboración fue maravillosa, pues Cesco diseñó melodías sobre la base preparada también exclusivamente por Vyltage alias Miguel Rivero , así se generó una sinergia que es parte imprescindible de mi trabajo performático: la colaboración con diversos músicos y artistas. Paralelamente, tengo un proyecto noise nuevo en Barcelona llamado Yvgvlar a dúo con Jordi Flecos y en Sevilla acabo de crear un nuevo desdoblamiento musical, Frau Diamanda y su monotrón travesti. Debo además mencionar las colaboraciones con plataformas activistas como Acathi, plataformas musicales como Frente Sónico Futurista, performances en Magia Roja, asociaciones formato okupa y proyecto fotográfico con Candela Cuervo.

MENTALIDAD ABIERTA

Personalmente, debo decir que siempre he hecho lo que me sale del coño. Ya desde Lima he venido desarrollando proyectos impensables y arriesgados para una mentalidad heteronormada, siempre con un afan de búsqueda y cuestionamiento personal que deviene social. Entonces, venir al primer mundo no implica un cambio radical en ese sentido: lo veo más como una etapa de exploración y experimentación tanto en el sentido social y político como sexual.Mi propia experiencia personal como inmigrante marika travesti sudaka se convierte en nuevo proyecto de vida-arte cuyo trasfondo en una nueva plataforma podría resultar hostil o no, pero finalmente resulta curioso comprobar que el sistema de arte es el mismo en todos lados: un círculo de privilegios, contactos y conveniencias.

¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido de tu nueva vida en España?

Lo primero que me impresionó fue el contraste social muy marcado en Barcelona: claro, una ciudad diseñada para el guirismo cuyas fisuras develan una crisis económica brutal que tiene a todos en colapso. En cuanto al proceso de inmigración en sí, las leyes están diseñadas para favorecer un extravío o laberinto legales que te dejan sin aliento, alimentando una lógica de supervivencia en los inmigrantes que propicia una resistencia y rencor sorprendentes, negándose a la asimilación, lo cual también hallo válido; y, sobre la vida sexual, pues sí, existe libertad de expresión y elección con un matiz distinto en cada ciudad que visito y aprehendo.

A nivel sexual, ¿has sentido esa mayor mentalidad liberal colectiva?

Básicamente, por contraste, la sexualidad se vive de manera diría no tan diferente, en el caso de Lima. También hay represión, lo que se manifiesta en hechos de homofobia o discriminación. El nivel de bisexualidad sí es aquí cada vez más alto, más tolerado y visto de manera inclusiva… pero claro, eso depende mucho si vives en ciudad grande o pueblo pequeño.

TERQUEDAD CREATIVA

Considero que no soy un buen ejemplo para nadie: en todo caso, la autogestión y terquedad creativa es el camino que hallé y que te ofrece posibilidades diversas que pueden ser obstáculos que debes saltar. Pero qué sería de la vida sin los problemas: un escenario aburrido y muerto.

¿Cuáles son tus proyectos inmediatos?

Diseñar una instalación audiovisual para una exposición bastante importante en el Museo Salvador Allende en Santiago de Chile en abril de este año; montar un taller de desobediencia sexo-audio-visual en Barcelona; continuar con el proyecto noise Yvgvlar, el micro proyecto editorial queer punk, los portafolios audiovisuales que puedo llevar a diversas ciudades españolas… y prepararme para el PEI MACBA.

¿Cuándo regresarás a Lima?

Admito que por ahora es muy prematuro decir si regresaré alguna vez. Extraño a mi familia y amigos más cercanos, pero mi vida ha tomado un rumbo que quizás siempre estuvo ahí: el desarraigo, el perderme en los laberintos de mi propia búsqueda personal donde el sentido de ser “trans” implica ya no solo una transformación corporal o sexual, sino un devenir “otrx” en geografías distintas. Aunque debo confesar que esta transición me está costando emocionalmente, pues ya no solo es sentirse atrapado por la heteronorma, sino además por el juego perverso de la geopolítica.

DATOS

Frau Diamanda/Héctor Acuña acaba de cumplir 46 años y ya es toda una leyenda del panorama artístico postporno peruano.

Las últimas ediciones limeñas de su Pornífero Festival se celebraron en el añorado Cholo Bar de Barranco, con una antología de trabajos de cineastas y videoartistas como Bruce LaBruce o la fallecida performer chilena Hija de Perra.