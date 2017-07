Fan de lo nuestro. Timour Ghoneim, más conocido como Chef.Timour , es un cocinero francés que ama el Perú.

No es una exageración. El mismo lo ha declarado en innumerables oportunidades, tanto en su natal París como cuando llegó de visita años atrás para disfrutar del festival Mistura.

Desde Francia, Perú21 se comunicó con el popular bloguero, quien confesó una vez más sentirse afortunado de haber podido conocer las bondades que tiene nuestro país, entre ellas, su cocina.

Chef francés Timour defiende el pisco peruano y cuestiona así a Chile [VIDEO]

¿Cómo chef, cómo llamó tu atención la comida peruana? ¿Por qué eres un apasionado fanático de nuestra gastronomía?

-La cocina peruana me parece fascinante. Desde el primer día que la probé, 9 de febrero de 2007, sí recuerdo el día (risas). Ese día descubrí nuevos sabores, nuevos sentimientos. Me sorprendió que nunca lo hubiera probado antes. La comida peruana no era conocida en Francia en esos días. Me enamoré y me obsesioné con esa cocina, especialmente con el ají amarillo. Durante años aprendí sobre la cocina peruana y no podía creer todos los platos de las diferentes regiones del país, cada uno de ellos tiene su propia cocina. Es simplemente hermoso e interesante observar cómo la preparan y por supuesto, probarla. Tengo tanto respeto por la cocina peruana, tiene influencias de todo el mundo y esa fusión ha creado una gastronomía increíble. Cada vez más personas de todo el mundo se están involucrando o quieren comer comida peruana. Especialmente de muchos productos peruanos que son muy saludables, que es muy importante en el mundo de hoy. Sólo puedo ver un gran futuro para la cocina peruana en el mundo, es una atracción y creo que será muy popular en los próximos años.

Además de la cocina, ¿por qué te gusta tanto nuestro país?

-Me interesé en Perú por su cocina… pero sobre todo por la pasión de la gente por la cocina. Cuando viajé por primera vez a Perú en el 2008, no podía creer la emoción que todo el mundo tenía cuando estaban hablando de un plato típico. Cualquier plato peruano en realidad. Me sentía tan cómodo estar con gente que disfrutaba hablando de comida todo el día. Yo no hablaba una palabra de español, pero podía sentir y entender las emociones de todos.

Se sentía bien para mí. Y sabía que quería estar más involucrado con este país porque tenía y quería compartir mis experiencias con todas las personas que no conocían el Perú. Se convirtió en mi desafío.

Desde tu perspectiva como extranjero, ¿Por qué los peruanos tenemos que estar orgullosos de nuestro país este 28 de julio?

-Me encanta cómo los peruanos están muy orgullosos de su país y cómo demuestran su amor por sus raíces. Cada vez que estoy rodeado de peruanos, me hacen sentir que su país es el mejor del mundo. Me encanta eso.

Es una gran cosa porque nada puede vencer el amor y el afecto que una población tiene por su país. Perú tiene tanta historia, su cultura es tan diversa. La tierra peruana produce algunos de los productos más impresionantes del mundo que nadie puede duplicar. Es un país único y espero que siempre se preserve la mejor manera posible

