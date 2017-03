En solo dos minutos, este corto de origen francés nos expone una dura realidad. De acuerdo con la autora del filme, este tema es recurrente entre las parejas, muy poco discutido y considerado como ‘normal’: cuando el hombre obliga a su pareja a tener relaciones sexuales con él.

La violación dentro de la pareja es una situación de la cual muy poco se habla, pues se tiene la idea de que una mujer es solo violentada por un desconocido, pero no es así.

Chloé Fontaine, autora del corto, dijo que realizó este filme tras una discusión con una amiga sobre cómo su pareja la obligó a acostarse con él, a pesar de que ella no lo deseaba en ese momento: “Ella me dijo yo no quería nada, pero era la única solución para que me dejara tranquila, ¿no?”, contó Fontaine a Verne , a través de un email.

Unos días después, otra amiga le contó un caso similar y cuando Fontaine le sugirió que eso se llama violación, ella le contestó: “No puede ser una violación. Es mi novio”. Entonces, fue cuando empezó a buscar más testimonios y “desafortunadamente” no le costó encontrarlos.

Chloé Fontaine es también la protagonista del corto que fue rodado en blanco y negro. Su título en francés, ‘Je suis ordinaire’ o ‘Soy ordinaria en el sentido de que se trata de una situación habitual: Soy una más.

“Nunca había oído a nadie hablar de este tema (..) Es una situación que lamentablemente ocurre mucho más de lo que parece”, manifestó Fontaine.

El corto fue publicado en la cuenta de Vimeo de su autora hace un mes y acumula más de 700 mil reproducciones.

La versión con subtítulos en español es de hace dos semanas y supera ya las 170 mil reproducciones.





