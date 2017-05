Con estos consejos podrás adaptarse a la universidad y tener un buen desempeño

Conocer el entorno

Lo ideal es recorrer el campus y familiarizarse con estos espacios desde las primeras semanas de clase, recomienda Patricia Uribe, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Lima.

Sin miedo a preguntar

“El alumno no debe tener miedo a pedir ayuda. Toda universidad cuenta con áreas encargadas para apoyarlo”, señala Uribe. Esto es válido para consultas sobre cursos, aspectos reglamentarios o, incluso, dudas vocacionales.

No subestimar

¿El primer ciclo es fácil y no se necesita estudiar mucho? No. De hecho, es una etapa que a muchos puede afectar si no la afrontan con compromiso y seriedad.

Actividades extraacadémicas

Una forma de integrarse consiste en inscribirse en actividades complementarias que ofrece la universidad, tales como talleres de arte, voluntariado, deportes, entre otros.

Clase dictada, clase repasada

Para rendir mejor en los exámenes, es mejor repasar dentro de las 48 horas posteriores a la clase recibida. No esperes al día anterior a la evaluación para estudiar.

Saber hacer grupos

Lo ideal es conformar equipos con compañeros responsables y con buen rendimiento académico, no solo con los amigos. Lo más importante es aprender y obtener una buena calificación.

