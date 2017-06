Google ha reemplazado a los mejores amigos y a los doctores (esto es muy peligroso, por cierto. Pero en lo que compete al sexo, muchas personas acuden al buscador para resolver sus dudas.

El investigador y colaborador de The New York Times, Seth Stephens-Davidowitz, ha publicado recientemente un libro que comparte las dudas y pensamientos de los norteamericanos a través de sus búsquedas en Google. Se trata de un gran documento que podría dar pistas sobre lo que pasan hombres y mujeres de cualquier parte del mundo.

En ‘Everybody Lies. Big data, new data and what the Internet can tell us about who we really are’ (Todo el mundo miente. Big data, new data y todo lo que Internet puede contarnos sobre lo que realmente somos), Stephens-Davidowitz expone que las personas nos quitamos la máscara cuando estamos en el anonimato de la red y ante el ordenador, y es en los buscadores donde manifestamos lo que tanto nos preocupa.

El estudio del investigador indica que los hombres buscan más información relacionada con el tamaño de su pene. “¿Cómo de grande es mi pene?”. Esa es una de las cuestiones más tecleadas entre los estadounidenses, y también métodos para agrandar el miembro, adelanta en un artículo para The New York Times.

¿Y las mujeres? Teclean conceptos como “dolor durante el sexo” o “penes demasiado grandes”. Estas molestias por el excesivo tamaño supone el 40% de las consultas que hacen las mujeres a Google sobre los penes, mientras que el sexo opuesto está obsesionado con aumentar su talla. Miedos y temores a veces injustificados son detectados por el investigador.

Ellos se preguntan cómo “conseguir que el sexo dure más”, mientras ellas escriben algo que no te imaginas (o quizá sí): “¿Cómo hacer que eyacule más rápido?”.

La falta de sexo es una inquietud compartida en ambos sexos que conviven con parejas estables. Tanto hombres como mujeres desean una mayor actividad sexual con la pareja.

Dudas sobre el pene y la vagina

En las búsquedas de Google, el pene es el rey. Pero el 30% de las consultas de mujeres sobre sus vulvas se refiere al cuidado e higiene, y el olor y sabor. “¿Cómo mejorar el olor y sabor de la vagina?”. Esa pregunta se hacen las chicas. Y ellos, de acuerdo con el investigador, preguntan lo inevitable: “¿Cómo decir a la pareja que le huele mal la vagina si herir los sentimientos?”.

Incluso las parejas casadas se quejan con frecuencia acerca de la falta de sexo. Así es que en Google varios escriben “relación sin sexo”. Esta frase está en segundo lugar. Es superada por “relación abusiva”.

No es frecuente hablar de la inseguridad cuerpo masculino, y en menos en Internet. El investigador refiere que de acuerdo con su análisis de Google AdWords (también basado en la actividad web anónima), el interés por la belleza y la forma física preocupa al 42 % de hombres. Las mujeres se preguntan por el tamaño de sus senos.

Cada año, en los Estados Unidos, hay más de siete millones de búsquedas sobre implantes mamarios.

Las mujeres también muestran una gran inseguridad sobre sus traseros.

El investigador confiesa que casi todos sus estudios en base a búsquedas de Google lo han hecho sentir peor. ¿Por qué? “Un gran número de personas son racistas y sexistas; demasiados niños sufren abusos que no son reportados. Pero después de estudiar los nuevos datos sobre el sexo, de hecho me siento mejor”, escribe en el NYT.

Se siente mejor porque ha descubierto que hay inseguridad, confusión y necesidad de mejorar de parte de las personas.

“Muchos de nuestros miedos más profundos acerca de cómo nuestras parejas sexuales nos perciben son injustificadas”, opina el autor. A solas, en sus computadoras, sin incentivo para mentir, la gente parece que está tan ocupada con sus preocupaciones sexuales que tiene poca energía para juzgar a otras personas.

¿Qué buscas tú?

