¿Dormir poco afecta el deseo sexual?

Las responsabilidades laborales, preocupaciones personales entre otros motivos afectan nuestra calidad de sueño, y el tiempo que dedicamos a descansar debería preocuparnos ya que diversos estudios revelan que un mal descanso y la pérdida de disfrute sexual en hombres y mujeres se encuentran estrechamente relacionados.

Dormir pocas afecta la regulación del estado de ánimo, produce fatiga, lo que repercute en el acto sexual, debido a esto se recomienda dormir como mínimo ocho horas.

Según una investigación inglesa publicada en ‘The Journal of Sexual Medicine’ basada en exámenes clínicos y entrevistas afirmó que dormir pocas horas disminuye la excitación sexual.

Un mal descanso y casos de insomnio están relacionados con una disminución de la función sexual. “Esto determina la importancia de dormir no solo para asegurar una vida saludable sino también para mejorar el rendimiento en el sexo”, precisó la coordinadora del estudio Kling Juliana M precisó.

Estudios en mujeres

Un estudio publicado en Pubmed (US National Library of Medicine National Institutes of Health) realizado en 171 mujeres encontró que aquellas que tuvieron un correcto descanso incrementaron la libido en un 14%, y tuvieron una mejor excitación.

Para David Kalmbach, investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan y autor principal del estudio en el futuro se podrán determinar “si los trastornos del sueño pueden ser un factor de riesgo para la disfunción sexual”.

Estudios en hombres

La Universidad de Chicago, analizó en laboratorios el descanso de 10 hombres jóvenes (en promedio 24 años de edad) durante una semana completa y confirmó que aquellos que dormían menos de cinco horas por noche disminuyeron entre un 10% y un 15% sus niveles de testosterona. Los sujetos analizados denotaron niveles más bajos de esta hormona por la tarde, en el horario de 14 a 22.

Van Cauter, profesor de medicina y director del estudio, expresó que los niveles bajos de testosterona se asocian con una “reducción de bienestar y vigor, que también puede ocurrir como consecuencia de la pérdida de sueño”.

