Cuatro mitos sobre el sexo que debes conocer

Pese a que existe mucha información en libros, páginas web especializadas y programas de salud sexual, aún existen muchos mitos con respecto al tema. Por eso, cuatro estudios aclaran cuatro de ellos.

Circuncidar un pene afecta a la función sexual

Falso. Un estudio publicado en ‘The Journal of Urology’, señala que los penes no pierden la sensación durante el acto sexual. Se observó a 62 hombres entre las edades de 18 y 37 años; de ellos 30 fueron circuncidados y 32 no.

Evaluaron la sensibilidad de los penes midiendo su detección táctil, detección de calor y umbral de dolor en múltiples lugares. Independientemente de su estado de circuncisión, ningún grupo parecía menos sensible que el otro.

La vagina se ‘ensancha’ si la mujer es promiscua

Falso. Los médicos advierten que la vagina no cambiará de forma, tamaño o color por la cantidad de parejas sexuales que haya tenido o por la frecuencia de relaciones sexuales.

El doctor Sari Locker en su blog de educación sexual, informa que esa creencia es un mito: “Después de cada encuentro sexual, la vagina se contrae a su tamaño original, y no tiene estiramientos duraderos”.

Hombre alto con pies grandes tiene el pene grande

Falso. Un estudio en el ‘British Journal of Urology International’, aclara que no hay relación entre el tamaño del pene y el tamaño del zapato. Lo mismo puede decirse de la altura.

Además, un estudio de 2015 en el ‘British Journal of Urology’, desmitificó la idea de que existe diferencia de penes dependiendo de la raza. El estudio tomó un análisis en profundidad de 15.521 tamaños de pene de todo el mundo. Y no hubo ninguna diferencia y en la mayoría de las veces fueron en contra de los estereotipos.

La eyaculación femenina es falsa o forzada

Falso. Un estudio publicado en ‘New Scientist’, examinó a fondo la composición química del líquido que la mujer libera tras el orgasmo, y encontró que algunas mujeres “liberan orina de forma natural e involuntaria”.

En otros casos, los investigadores encontraron una pequeña cantidad de antígeno prostático específico, una sustancia química que se encuentra en el eyaculado masculino que ayuda a los espermatozoides a nadar. Sin embargo, esto no le pasa a todas las mujeres y no es muy diferente a la eyaculación masculina.

Te puede interesar

¡Ten cuidado! Revisa esta lista con los accidentes sexuales que puedes sufrir en la cama https://t.co/kd1akgIinL pic.twitter.com/gTN9j0Wt8y — Diario Perú21 (@peru21noticias) 19 de abril de 2017