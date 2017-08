En sus clásicos consejos de sexo, la actriz porno colombiana Esperanza Gómez recomendó en su canal de Youtube una serie de detalles para no malograr tu noche de pasión: “A las personas que somos intolerantes a la lactosa, antes de ‘pichar’, por favor, no comamos ni queso, ni leche, ni postre. Normalmente te dan gases; entonces, ¿imagínate que se te escape uno? No es nada agradable”, explicó Esperanza.

La actriz porno, además, agregó algunos consejos de la clase de alimentos que la gente sí debería comer antes de tener relaciones sexuales.

“Cuando uno de verdad tiene hambre y quiere llegar a tener sexo rico, porque también tener sexo con hambre es maluco —uno no está pensando en ‘pichar’, sino en comer—, comerse algo liviano, puede ser una fruta. Las harinas también son necesarias para mantener calorías”, dijo. Pero nada en exceso.

Y agregó: “Tratar de comer porciones pequeñas… porque cuando quedas muy lleno te sientes más pesado. Entonces, al quedar pesado, el cuerpo empieza a hacer la digestión y, en ese momento, el cuerpo entra como en un estado de tranquilidad, te sientes como con perecita y no es bueno. Cuando comes demás lo más recomendable es esperar media hora”.

