De 'Una Cerveza' a 'Work': Las canciones TOP en el Perú en 2016 para bailar este Año Nuevo

“Porque vos, se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol…” Cómo olvidar que esas líneas pertenecientes al grupo argentino ‘Ráfaga’ se convirtieron en el ‘himno’ que dio inicio al verano de 2016.

El año que se va ha dejado muchísimos temas que se hicieron ‘pegajosos’ en el Perú. Más allá de la trayectoria o experiencia de sus intérpretes, las canciones lograron unirse a las radios locales e integrar las listas de las más pedidas en el 2016.

En Perú21 hicimos una pequeña selección de ellas. Se trata de una lista variada que van desde la cumbia hasta el pop, pasando por varios géneros que no hacen otra cosa que confirmar que el Perú es una mixtura de gustos.

Una cerveza RÁFAGA

La bicicleta CARLOS VIVES FT. SHAKIRA

Andas en mi cabeza CHINO Y NACHO

Send my love ADELE

Desde esta noche THALIA FT. MALUMA

La gozadera GENTE DE ZONA

Tú de que vas LOS 4

Borro Casette MALUMA

24 K magic BRUNO MARS

Shaky Shaky DADDY YANKEE

Mueve el Totó ME GUSTA

La Revancha ZAPEROKO

Duele el corazón ENRIQUE IGLESIAS

Work RIHANNA

Can’t Stop the Feeling JUSTIN TIMBERLAKE

Safari J BALBIN

Chop Suey TONGO

Cuerpo de sirena PAPILLÓN