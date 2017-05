Cáncer de ovario: La enfermedad que no puede prevenirse ni con chequeos anuales

Diego Daza @DazaConZeta

El cáncer de ovario es unas de las enfermedades muy poco comunes en Perú. De hecho, solamente en Perú, afecta a más de 800 mujeres anualmente, según estimaciones de Oncosalud. Sin embargo, por la peligrosidad que este mal puede desencadenar, hay una serie de aspectos que hay que saber.

Perú21 conversó con el médico Henry Valdivia, especialista en cirugía general oncológica.

El experto nos aclaró que el cáncer de ovario “no tiene una causa específica”, a diferencia de otros tipos de cáncer como el del pulmón, que puede ser ocasionado por consumo de tabaco.

En primer lugar, ¿qué es el cáncer de ovario? El experto explicó a este diario que “es una enfermedad muy agresiva que, en la mayoría de los casos, puede presentarse en estados avanzados”. Entonces, esta característica ocasiona que no sea detectado a tiempo.

Pero, ¿puede prevenirse? Consultado por esta interrogante, Valdivia nos aclaró que “hasta ahora no existe ningún método de prevención”. Asimismo, dejó en claro que “incluso, haciéndose ecografías anuales, no es la solución” para evitar que esta neoplasia pueda presentarse en una mujer.

“Hay pacientes que vienen diciendo ‘pero hace seis meses me hice un control y todo estaba bien’, sin embargo, cuando vienen, vienen con cáncer avanzado, como sucede mayormente”, manifestó el médico.

Los quistes son la clave

Una señal de alerta que sería un indicador que una mujer podría estar padeciendo un cáncer de ovario es la presencia de quistes en esta glándula sexual femenina. De acuerdo con la declaraciones del especialista, los quistes es la forma en cómo se presenta la enfermedad.

“La forma de presentación del cáncer de ovario es en forma de quistes. Pero no todos son sinónimo de cáncer. La mayoría son benignos. Por ejemplo, un quiste simple que no está relacionado con el cáncer. Es como una bolsa de agua. Eso se puede saber con una ecografía. Si dentro del quiste hay un módulo sólido, allí hay que sospechar que hay algo más”, indicó Valdivia.

El oncólogo, de igual manera, detalló cuál es el normal procedimiento para evaluar si ese bulto sólido podría ser o no, un posible cáncer de ovario:.

“Si se encuentra algo sólido, se emplea un serie de evaluaciones donde existen los marcadores tumorales para determinar si es canceroso. No existe en realidad un examen preoperatorio que nos diga si es cáncer o no. El marcador para esta enfermedad es el CA 125, pero no es determinante”, refirió.

¿Qué es el marcador CA 125? Según explicó el experto, es un examen de sangre que ayuda a detectar un posible cáncer de ovario. “Si este marcador está alto, puede ser que presente la enfermedad, pero hay quistes benignos que pueden elevarlo. Por eso, no es determinante”, dijo el médico.

¿Hay, entonces, una forma exacta para saber si una mujer padece de cáncer de ovario? Sí. Henry Valdivia nos señaló que “la única forma determinante para precisar al 100% es extrayendo el bulto dentro del quiste y sometiéndolo a un estudio de patología. Solo eso nos dirá si presenta la enfermedad o no”.

¿Se puede hacer una biopsia? El doctor advirtió que no porque “si tú tratas de hacer un biopsia con una aguja, como se hace con otros tumores, el quiste, de ser un localizado, se puede diseminar”. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? El especialista apunto lo siguiente:

“La única forma de hacer un estudio de patología es extirpando por completo en una operación. Y debe hacerse con mucho cuidado, sin que se rompa el quiste. Luego, eso se lleva a un patólogo y, a través de una biopsia por congelación, él nos dirá si es cáncer o no. Generalmente, el descarte se hace en el mismo momento de la operación con la presencia del patólogo”.

