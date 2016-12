Avery Jackson, la niña transgénero que ocupa la portada de la National Geographic [Video]

“Soy una chica”, le dijo con mucha convicción Avery Jackson a su psicóloga, la terapeuta clínica Caroline Gibbs —directora del Instituto Transgénero de Missouri— cuando esta le preguntó por su identidad sexual.

Avery tenía 3 años cuando se dio cuenta que algo no se sentía del todo bien. En ese entonces era un niño feliz, extrovertido y sonriente, pero con las dudas llegaron también la tristeza y la depresión.

La situación era grave: sus padres tuvieron que mantener lejos de su alcance objetos punzocortantes, pues tenían miedo que Avery atentara contra su integridad. Por esos años el menor empezó a hablar sobre la muerte.

Sí, Avery nació con genitales masculinos, pero fue recién cuando cumplió seis años que finalmente pudo poner en palabras lo que sentía, ellos decidieron ser comprensivos, consiguiéndola una cita con Gibbs.

“Cuando me empecé a vestir como niña, mis amigos no tenían problema con eso, pero sus padres sí”, recuerda ahora Avery quien en principio solo asumía su identidad los fines de semana pues sus padres querían que la transición fuera lo menos traumática posible.

Su madre recuerda esos años difíciles:

Fue ella quien también pensó que sería buena idea que Avery narre su transición a través de YouTube, produciendo este video:

En poco tiempo, Avery se convirtió en una referencia dentro del universo transgénero, algo que Susan Goldberg, editora en jefe de la revista National Geographic, también resaltó:

Y esa es la historia de cómo Avery con solo 9 años llegó a ser portada:

We devoted our entire January 2017 Special Issue to an exploration of gender—get it now on iOS: https://t.co/Gp06vqjZBg #GenderRevolution pic.twitter.com/vtWWukVEtg