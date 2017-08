Autismo: ¿Sabes cómo puede ayudar la tecnología en la lucha contra ese trastorno?

En diversos países del mundo los expertos ya están utilizando la tecnología como un aliado para fomentar el aprendizaje y la comunicación de los niños y jóvenes con espectro autista. En el Perú esa realidad aún es un reto. Por ello, la Asociación Abai Perú ha organizado una jornada de capacitación que busca enseñar a los profesionales cómo usar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las terapias de discapacidad, y para ello ha traído a Lima a la reconocida terapeuta española Fátima Molero.

Molero, directora de Auticmo, la asociación que trabaja en el autismo usando la tecnología, señaló que el principal aporte de las TIC’S en los casos de personas con autismo o con otras necesidades especiales, como síndrome de Down, TDH, parálisis cerebral u otros, es que facilita el aprendizaje evitando la frustración, pues hace que la información llegue al cerebro de las personas por diversos canales y de manera inmediata.

“Cuando uno toca la Tablet, por ejemplo, hay una respuesta inmediata, que es algo que no se encuentra en el papel. Por el contrario, si uno se equivoca en un trazo se frustra porque no se puede borrar, pero la tecnología da la ventaja que puedes hacer las cosas cuántas veces quieras, una y otra vez, y la información llega por tres canales: el visual, al ver; el táctil, al tocar y el auditivo, al escuchar. En el papel solo se tiene el canal visual”, precisó.

La experta indicó que las Tablet, al ser lúdicas, son atractivas para los niños y adolescentes y atraen su atención en forma rápida. Asimismo, son muy fáciles de usar y actualmente hay muchos sistemas que se pueden adecuar a la persona, pues hay aplicaciones gratuitas para todo tipo de sistemas operativos y plataformas.

Otra ventaja del uso de las TIC’S en las terapias para personas con discapacidad es que pueden ser usadas no solo por los profesionales, sino también por la propia familia, pues no es cara y es fácil de aprender. “Una vez que se capacite a las personas ya no hay necesidad de que el paciente vaya a más terapias, pues se puede seguir desde la propia casa”, indicó.

Jornada de TIC ’S en Lima

Precisamente para enseñar a los maestros y a los padres de familia a usar esta herramienta este 26 de agosto se realizará la Primera Jornada Internacional en TIC’S para educación básica, especial e inclusiva, que organiza la Asociación Abai Perú, en la cual se capacitará a los docentes y a las familias sobre el uso de soluciones tecnológicas en el tratamiento de niños y jóvenes con diversas discapacidades.

Magali Banos, de Abai Perú, precisó que además de la jornada para familias, la experta española dictará un taller de app móviles, el viernes 25 de agosto, en el cual se explicará cómo usar las tablets para realizar las terapias de lectoescritura, aprendizaje y actividades de la vida diaria.

“Actualmente en el Perú no existe, ni en el sector privado, ni en el público, un aula con la tecnología adecuada y el personal capacitado para trabajar con los niños y jóvenes con discapacidad. Hay muchas profesoras que están capacitándose de manera personal, pero no hay ningún colegio que ya esté aplicando TIC’S en estas terapias”, sostuvo Banos.

Molero dijo que en España el uso de la tecnología ha hecho que el proceso de aprendizaje en personas con necesidades especiales sea hasta tres veces más rapido que usando el sistema convencional. “El cerebro aprende en función a cómo recibe la información y cuántas más formas tenga el cerebro de que le llegue la información, más fácil será el aprendizaje”, subrayó.

Los interesados en más información sobre estas jornadas pueden escribir al correo electrónico de Abai Perú (abaiperu@abaiperu.com) o llamar a los teléfonos 2849050 y 941579799.

