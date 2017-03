Marisabel Cuzma

“Apúrate en hacer tus tareas y estudia para que te saques 20”. Probablemente es uno de los consejos más comunes que le ofrece un padre de familia a su menor hijo y, que sin ser ofensivo, puede generar una alta carga de estrés para ellos.

Qué es el estrés

Perú21 entrevistó a la psicóloga, especialista en niños y adolescentes, Ana Aldazábal, quien nos explicó que se entiende por estrés:

“El estrés es una reacción biológica y psicológica frente a determinadas situaciones y exigencias académicas y sociales propias del colegio, en este caso, como son las tareas, la socialización, sobre todo cuando se ha ingresado a un colegio nuevo. El estrés es sí mismo no es malo porque significa estar en un estado de alerta lo que le permite al cerebro producir adrenalina. Se convierte en problema cuando sale de control, provocando en los casos más extremos ansiedad, fobia y depresión”.

En el ámbito escolar, el estrés se da en 2 niveles, detalló la especialista:

A nivel académico: por el desarrollo de las clases, la realización de tareas, los trabajos grupales, las exposiciones, etc. El deseo y la competencia por ser el mejor de la clase.

A nivel social: adaptación al colegio, mucho más cuando es nuevo en la escuela. Sentirse aceptado en el aula por los demás compañeros cuesta, al igual que sentirse querido.

El estrés en los niños

Rendimiento Escolar: En los niños en etapa escolar, el rendimiento académico es el principal factor de estrés.

Comentarios que realizan tanto padres como maestros, como ¿por qué te retrasas tanto”, “si no te apuras, no saldrás al recreo”, etc., provocan en el niño un sentimiento de inferioridad, que no está al nivel de sus demás compañeros.

Temor al rechazo: En los niños también se da, aunque en menor medida en comparación con los adolescentes, el temor a ser rechazado, sentirse solo cuando tiene dificultades para socializar.

Las tareas escolares: Cuando son excesivas y no le permiten al niño descansar adecuadamente.

El estrés en los adolescentes

La adaptación y sentirse aceptado: En los adolescentes, el estrés por un tema de adaptación es más alto, ya que en esta etapa de la vida, el grupo social cobra un papel muy importante.

“Si más me quieren, me siento mejor; si tengo más amigos, estoy muy bien, cuando lo principal debe ser que yo mismo me quiera”, explicó la doctora Aldazábal.

La apariencia, la contextura y la imagen que proyectamos es lo más importante en la etapa de la adolescencia. La imagen tiene que ser perfecta de acuerdo, muchas veces, a estereotipos y prejuicios.

Síntomas

En los niños: quejas somáticas, como dolores de cabeza, dolores de barriga, alteraciones en el sueño, pesadillas mientras duerme.

Irritabilidad, negatividad o extrema sensibilidad.

En los adolescentes: insomnio, alteraciones en la alimentación, se come demasiado o se come muy poco.

Irritabilidad y sensibilidad sin razón aparente.

Cómo tratarlo

El estrés no se puede evitar. Por ello, tampoco se trata de llegar al extremo de querer proteger a nuestro hijos y que nada les perturbe: “ofreciéndole a nuestros hijos un mundo perfecto les estaremos haciendo un daño. Tenemos que acostumbrarlos a que se adapten a determinadas situaciones que no siempre les serán las más cómodas”, refirió la psicóloga.

Por ello, la especialista recomendó lo siguiente:

Organizarnos según las características de nuestros hijos. Identificar sus habilidades académicas, como las sociales, para saber cómo apoyarlos. Puede ser que sean niños muy hábiles académicamente, pero con problemas para socializar, o viceversa. Lo importante es que ellos se sientan apoyados.

Negociar con el colegio el envío de tareas. El Ministerio de Educación señala que las currículas deben adaptarse de acuerdo a las características y habilidades de los niños. Entonces, el padre de familia puede acercarse al colegio a solicitar ayuda si fuera necesario.

En los tiempos libres con los hijos no optar por la televisión o los equipos electrónicos, tablet, celulares, etc., sino salir a caminar, a conversar, hacer que se distraiga.

Hacer actividades al aire libre, como jugar o practicar algún deporte. La natación es muy importante para los niños y adolescentes con elevados niveles de estrés, porque el contacto con el agua es muy relajante.

Si el problema persiste o se agrava, se recomienda acudir a un centro psicoterapeútico.

Conozca a su hijo para que no le exija imposibles

Y lo principal de todo, explicó la doctora Ana Aldazábal, para tener niños y adolescentes estables emocionalmente, que no caigan en estos excesos de estrés, es que los padres estén atentos a sus habilidades para potenciarlas:

“Si un padre conoce las habilidades y debilidades de su hijo, disminuirá sus exigencias, aunque no las expectativas que pueda tener sobre él. Todo padre debe invertir tiempo y dinero en los dones de su hijo y amarlo tal y como es”, puntualizó.

Te puede interesar