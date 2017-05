Es cierto que la tecnología ha facilitado la vida de las personas. Hemos pasado de usar pájaros mensajeros, a enviar cómodamente correos electrónicos desde una laptop en nuestra cama.

Por un lado, resulta beneficioso para la humanidad. Sin embargo, ¿qué sucede cuando los avances tecnológicos ya no solo suplantan objetos, sino, personas?

En ese sentido, les presentamos, gracias al portal Valley, esta lista de profesiones y trabajos que podrían desaparecer muy pronto debido al crecimiento exponencial de aplicaciones móviles, software, máquinas, etc.

1. Taxistas informales: Debido a la innovación de aplicaciones para pedido de taxis, estos trabajadores del volante ya no tendrían motivo de andar por las calles a la ‘caza’ de clientes. Estas apps pueden programarte viajes y recogerte de cualquier lugar. No tienes que ir a una calle levantar tu mano para parar a un taxista y además ‘regatear’ por una tarifa razonable. Inclusive, Uber está gestionando su servicio sin conductor. Para no creerlo.

2. Personal de taquilla de cines: ¿Para qué irnos a hacer una enorme fila si es que podemos comprar las entradas (y también la canchita) desde nuestro smartphone? Estos trabajadores también podrían convertirse en prescindibles debido al avance de la tecnología.

3. Los ‘counters’ de los bancos: Este es un caso similar al de los cines. ¿Es necesario dirigirnos hasta el mismo banco para realizar transferencias, pagos o adelantos? Claramente no. Las aplicaciones de los celulares permiten realizar estas operaciones bancarias.

4. Operarios de imprenta: El dejar de producir ediciones impresas de libros, revistas y periódicos parece un hecho inminente. Las tabletas y los e-books son una tendencia cada vez más predominante. Además, en un mundo en donde lo que se busca es ser más amigablemente ecológicos, ¿para qué seguir dependiendo del papel?

5. Carteros: Si bien es cierto que los carteros eran súper demandados hace 20 años cuando los correos electrónicos y los mensajes de texto aún no se desarrollaban, ahora, en pleno siglo XXI, ya no son necesarios. ¿Para qué una empresa gastaría en este personal si solo basta con mover los dedos para enviar una carta?

6. Personal de cobro de peajes: Cada vez más cerca. Ya en algunos sitios son populares.

7. Personal de ‘call centers’: Muy pronto, a las empresas ya no les será necesario incorporar a personas que atienden a sus clientes a través de sus ‘call centers’. ¿La razón? Los chats en los sitios web que atienden los bots (robots) son cada vez más necesarios. Además, si Apple ya desarrolló a Siri, las corporaciones podrían imitar este software para atender las llamadas sus usuarios.

