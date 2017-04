En Barcelona puedes cumplir la fantasía de tener un encuentro con una muñeca sexual. Un reportero se convirtió en cliente para escribir una crónica, y los resultados son sorprendentes.

La ciudad Condal tiene el primer prostíbulo de Europa en el que laboran tanto trabajadoras sexuales como sex dolls, muñecas del tamaño de una mujer real, con medidas reales y tacto real.

La empresa Lumi Dolls, dirigida por Sergi Prieto, un joven emprendedor catalán, es la responsable de introducir en Europa las primeras muñecas de carácter sexual.

Los clientes pueden mantener relaciones con ellas en el local o alquilarlas por horas en el domicilio. La empresa las prepara a gusto del cliente y las entrega y va a recoger una vez que han terminado el servicio.

Las muñecas pueden, además, ser customizadas, de manera que el cliente puede pedir al personal de la empresa que la vista con un outfit especial, el que más morbo le provoque. Los trajes de enfermera y de ejecutiva son los más demandados.

Según Prieto, CEO de la compañía, en la mayoría de casos esta fantasía obedece al deseo de llevar a cabo fantasías sexuales que, por razones morales o diversos prejuicios, no son capaces de satisfacer con un ser de carne y hueso.

Y luego de la experiencia

Una vez que el cliente ha terminado el servicio con la muñeca, el objeto es desinfectado de forma exhaustiva para dejarla preparada para el siguiente.

La empresa posee la licencia necesaria para realizar este tipo de actividades, según han confirmado a La Vanguardia representantes de LumiDolls y de Apricots. Las muñecas, según el medio español, ya han atendido a varios clientes desde el pasado jueves en el establecimiento de la calle Arizala.

¿Y realmente cómo es la experiencia?

Un reportero de Código Nuevo probó a una de las muñecas: “Tanta exuberancia me abruma pero no hay marcha atrás. Me ha costado semanas conseguir la exclusiva de probar la muñeca y no pienso desaprovecharla. El primer contacto con la piel de la muñeca es extraño. Aunque resulta bastante suave, la temperatura de Katy está muy lejos de los 37 grados de un ser humano. Sin embargo, también es verdad que sin ropa y con poca luz la muñeca gana muchísimos puntos. Su abdomen definido y las curvas de sus caderas son, más allá de la obviedad de las tetas, el mayor atractivo de Katy”.

¿Qué pasó?

“No te voy a mentir, por muy elaborada que esté Katy no consigo tener una erección. Quizás tiene algo que ver con lo que me ha comentado Sergi momentos antes de dejarme a solas con la muñeca: “normalmente los que más disfrutan la muñeca son los que ya vienen con una fantasía sexual en mente”. Y es que, más allá del morbo de la novedad, la muñeca no me excita lo más mínimo por lo que tengo que recurrir a la masturbación de toda la vida para conseguir empalmarme y colocarme el preservativo”, relata en su crónica, la cual concluye con un final feliz, donde el reportero admite que el acto fue placentero, algo raro, pero considera que como juguete sexual, las muñecas tienen futuro. Solo será cuestión de acostumbrarse: a siliconas, pelucas y el frío del cuerpo.

