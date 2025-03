San Valentín: Amor, sexo y romanticismo

Lejos de lo empalagoso que puede llegar a ser el día de San Valentín, la Tedx speaker, sexóloga y psicóloga Romina Castro, más conocida como @yacallateromina en las redes sociales, conversa con nosotros sobre amor, sexo y romanticismo.

Amor, sexo y romanticismo, ¿uno por uno o todo a la vez?

¿Me preguntas sobre el concepto del sexo hoy en día y el hecho de no romantizarlo tanto? Por que pueden ser distintos escenarios y no necesariamente desde la relación amorosa estable.

Precisamente, son varios caminos los que un@ puede tomar.

No romantizar es un camino, pero también te diría que se ha perdido un poco el ser romántico. En muchos matrimonios se piensa que el amor se acabó cuando quizá lo que deja de haber es romanticismo. Mucha gente lo deja de hacer porque dicen: para qué me voy a esforzar conquistando a esta persona si ya está conmigo, ya tenemos bastante tiempo.

Entonces se cree que conquistar es cuestión de una vez.

Exacto, pero una vez escuche esto y estoy de acuerdo: “tú no conquistas o das el sí cuando firmas un papel, tú das el sí todos los días y a diario decides seguir con esa persona”. Entonces no es una decisión de solo un momento o hasta un momento. Y que cada pareja descifre cómo conquista, porque lo que es para una relación, no tiene que serlo para otra.

Dentro del intento/decisión de continuar en pareja, ¿cómo no caer en la monotonía?

Una gran metáfora es la comida. Si hablamos de un mismo plato cada día, tendrás que ir variando el plato para no caer en la rutina, algo que muchas veces hace que se cuestione el amor.

¿Y dentro de este plato, estamos hablando de sexo?

Así es, el sexo está dentro, pero ojo, con el tiempo, el sexo también va variando aunque queramos vivir bajo una expectativa completamente falsa de la realidad. Esa expectativa falsa de “felices para siempre” y “vamos a seguir manteniendo el mismo ritmo sexual que en un inicio”.

¿Dirías que se considera que en los inicios de una relación el sexo es mejor?

En la etapa del enamoramiento, el cerebro tiene novedad y mantiene altos todos los neurotransmisores que existen. Por la misma novedad el deseo sexual es alto, pero eso tiene una fecha de caducidad. Tenemos que saber que deja de ser como un inicio, porque en la vida todo es variante y la sexualidad también. De hecho, muchas mujeres que ya tienen hijos grandes o están en la menopausia te dicen hoy en día que disfrutan más su vida sexual que cuando eran jóvenes.

¿En el caso de los hombres pasa lo mismo?

Independientemente del género, yo creo que a medida que va avanzando la edad, te vas sintiendo más seguro, y vas conociendo lo que te gusta y lo que no, lo que te hace feliz y lo que en el sexo es placentero para ti. Como que te agarra más cuajado y lo disfrutas más.

En el día del amor, ¿qué recomienda una sexóloga?

Que nunca le cierren la puerta a seguir disfrutando en cuanto a relaciones en general, sobre todo en la parte sexual. Y lo digo porque a medida que va pasando el tiempo, hay gente va creyendo que el sexo ya no es para uno, cuando nada que ver. No hay edad y no hay una fecha de caducidad para el placer sexual… y tampoco para el amor. Pienso que siempre hay que estar dispuestos a explorar desde el lugar en el que uno está, desde la edad que cada uno tenga, desde la orientación o desde cómo tú te quieras sentir. Pero nunca cerrandote la posibilidad de seguir disfrutando y seguir explorando.

¿Si tuvieras que dar una fórmula de nuestros tres elementos, cuánto de sexo, de amor y de romanticismo debe tener una relación sana?

Yo creo que en el sexo no hay fórmula, justamente por el hecho de que hay tantos mitos relacionados a cuántas veces, con qué frecuencia o de qué tamaño, pero creo que amor/cariño/atracción siempre debe de haber, porque sino no hay ganas.

Y de repente antes del amor, te diría que respeto, respeto de todas maneras por un tema de consentimiento. Sea sexo casual o no, el respeto tiene que estar. Y, ahora, si hablamos de una relación de pareja, -porque al sexo casual la verdad que no sé si le agregaría romanticismo-, en una relación de pareja sí le pondría una cuota de romanticismo. Que no se pierdan los detalles, que es además un trabajo constante. De hecho, creo que es el reto más grande de la pareja.

Hay parejas de muchos años que dejan de darse besos, incluso.

Muchas. Algunas solo chapan cuando tienen sexo y es así, poco a poco, se va perdiendo parte de este romanticismo y esos son los detalles que no hay que perder.

