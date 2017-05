Te mostramos el nuevo smartphone inspirado en 'Sailor Moon'

La compañía china ‘Meitu’ lanzó a la venta un smartphone inspirado en ‘Sailor Moon’.

Junto a este teléfono, también lanzaron varios accesorios con los que esperan arrasar en ventas después de su gran acogida en redes sociales por parte de los fanáticos de la serie.

Este nuevo modelo de teléfono es idéntico al ‘Meitu T8’, un smartphone de la misma compañía que había sido presentado a comienzos del año. Funciona con el sistema operativo ‘Marshmallow’ de Android, tiene una pantalla de 5,2 pulgadas, una memoria de 64 GB y dos cámaras (una frontal de ocho megapíxeles y una cámara trasera de 21).

Fighting evil by moonlight, winning love by daylight, and taking selfies in between! #SailorMoon #Meitu #MeituM8 pic.twitter.com/DzC5WFii0n

En un video compartido en su cuenta de Twitter, Meitu reveló que entre los accesorios que acompañarán al teléfono, se encuentra un bastón para tomar selfies que tiene la forma del báculo lunar.

El equipo es de color rosado y cuenta con bordes dorados. Además, tiene la silueta de la protagonista de la historia de Naoko Takeguchi, Serena (Usagui).

#SailorMoon #MeituM8 unboxing vid! We put SO much work not only into the phone itself, but also the beautiful packaging! #obsessed #meitu pic.twitter.com/KVTTYc7nOl