Spotify podría añadir canciones patrocinadas en tus 'playlists'

Spotify sigue cambiando. La aplicación de música podría modificar la manera en que escuchas música. ¿Cómo? Se podrían añadir canciones patrocinadas en tus ‘playlists’, así lo confirmó la compañía al portal ‘TechCrunch’ .

En lugar de aparecer como anuncios ya existentes en Spotify, las disqueras o distintas marcas podrán pagar para tener estas canciones en los ‘playlists’ que sigues, aunque no estés de acuerdo.

Aún no está claro si es que Spotify cobrará basado en costos por impresión, acción, escuchar o algún otro método. Sin embargo, esta nueva opción ya se encuentra a prueba en varias cuentas de usuarios en Estados Unidos.

Cientos de clientes de esta aplicación de streaming no se encuentran satisfechos con la introducción de las canciones patrocinadas, y han llevado a Twitter su indignación.

“Muy feliz de haber encontrado el botón para apagar las canciones patrocinadas en Spotify. Yo no pago por una plataforma y espero anuncios”, escribió uno de los usuarios.

“¿Una prueba tal vez? No lo veo en mi Spotify Premium. Sin embargo, no escucharía música auspiciada, ni aunque me ofrecieran dinero”, escribió otro usuario.

