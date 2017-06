Es el fin de una era para los usuarios de Playstation. ¿Porqué? La compañía japonesa Sony decidió dejar de producir su popular consola de videojuegos PlayStation3 tras más de una década de vigencia.

La noticia se dio en la pagina web de Sony, donde se especificó que se finalizó la producción y distribución del último modelo de PlayStation 3, de 500 GB de almacenamiento. La consola de juegos convivió con su sucesora, la PlayStation 4, por más de tres años.

La PlayStation 3 salió al mercado en noviembre de 2006, con un inicio poco favorable debido a su excesivo precio y su escaso catálogo. Sin embargo, las ventas aumentaron a medida que la consola añadía nuevos y exclusivos títulos como ‘The Last of Us’ o ‘God of War 3’.

Sony llegó a vender más de 80 millones de unidades alrededor del mundo. En noviembre de 2013, llegó la PlayStation 4 al mercado, pero la PlayStation 3 continuó produciéndose y recibiendo títulos nuevos hasta este año.

