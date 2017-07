Los primeros 'pokémones legendarios' llegan a 'Pokémon Go' este fin de semana y así puedes atraparlos [VIDEO]

‘Pokémon Go’ sigue cambiando a pedido de los usuarios. La aplicación anunció que los primeros primeros pokémones legendarios se podrán atrapar desde este fin de semana. ¿Cómo hacerlo? Te lo contamos en esta nota:

Los pokémones legendarios aparecerán este 22 de julio debido a que este día se celebra el ‘Pokémon Go Fest’, y según lo explicado por Niantic miles de entrenadores acudirán a Grant Park (Chicago) donde será revelado el primer pokémon legendario.

Si los Entrenadores de Chicago son capaces de derrotar a los pokémones legendarios – hecho que se espera en las primeras horas del día – los pokémones comenzarán a aparecer en todo el mundo.

Estos pokémones se encontrarán en los distintos gimnasios pokémon y, al derrotarlos, podrán ser atrapados para que se conviertan en parte de tu propio equipo.

Ellos podrán usarse en batallas contra otros pokémones, sean legendarios o no, pero no abandonarán la compañía de su entrenador. Esto significa que estos ya no podrán ser utilizados para defender los gimnasios.

Te dejamos el tráiler que proporcionó Niantic del evento

