Hoy, Nintendo, la empresa japonesa de entretenimiento, lanzará el Nintendo Switch a nivel mundial y nuestro país no estará alejado de este evento pues incluso una tienda local ha anunciado la venta de la esperada consola.

Si deseas saber cómo comprar y descargar juegos a tu consola Switch, puedes ver aquí cómo lucirá la Nintendo eShop. https://t.co/wEyAVMN0ci — Phantom Peru (@PhantomPeru) March 2, 2017

De todas las consolas de videojuegos, Nintendo destaca por presentar queridos personajes como Mario, Luigi y Yoshi en Super Mario, Link en Zelda, Metroid, Donkey Kong, Diddy Kong, Kirby y tantos otros más.

Muchos quizás hasta recuerden las largas horas que pasaban frente a una pantalla jugando hasta acabar su partida, o hasta vencer a su rival en algún partido de Fútbol Excitante o pelea en Mortal Kombat.

Ya que muchas personas serán parte de este evento mundial y comprarán el Nintendo Switch y lo publicarán en redes sociales, repasemos las principales máquinas que Nintendo lanzó a través de los años.

NES

La primera consola se llamó Nintendo Entertainment System (o NES) y se lanzó en Japón en 1983. La consola era acompañada de un par de joysticks de dos botones (detalle que hace recordar épocas más simples, pero no de videojuegos más fáciles) y sus juegos eran presentados en cartuchos que tenían que ser soplados cuando no funcionaban correctamente.

Durante su época de apogeo, muchas personas en Lima vieron que era un nicho de negocio al existir gran demanda especialmente entre los escolares. Por ello, es que se abrieron pequeños locales en donde alquilaban la consola por media o una hora.

Entre sus videojuegos más famosos se encuentran Super Mario Bros (que era incorporado en un cartucho junto a Duck Hunt, en el que el jugador debía disparar a patos con la ayuda de una pistola que era acompañada en el NES), The Legend of Zelda, Bomberman, Super Mario Bros 3, Metroid, Megaman, Castlevania, Adventure Island, Viernes 13, Tortuninjas II, Circus, Macross (o Robotech como fue conocido el famoso anime), y tantos otros más.

Gameboy

Años más tarde, Nintendo sostuvo la idea de que sus usuarios podían jugar en cualquier lugar en donde se encontrasen por lo que lanzaron, en 1989, el Gameboy: una consola portátil, también de dos botones como el NES, con una pequeña pantalla que mostraba cuatro tonos de gris y funcionaba con cuatro baterías doble A.

Los juegos eran vendidos también en cartuchos, y entre los más recordados se encuentran: Tetris, Pokémon Yellow, Super Mario Land 2: Six Golden Coins, Ducktales, Dr. Mario, Wario Land 3.

Super Nintendo

El Super Nintendo Entertainment System (SNES) fue lanzado en 1990 en Japón y representó un gran cambio en la forma de jugar videojuegos: los joystick tenían seis botones y fue uno de los primeras consolas en ofrecer juegos en 3D (gracias al chip Super FX que se encontraba incorporado en juegos como Star Fox).

En los noventas, el SNES tuvo gran éxito y, al igual que el NES, también fue objeto de alquiler en distintos negocios instalados cerca a colegios y mercados.

Fue también la época de apogeo de los videojuegos de peleas, como Mortal Kombat, y en donde los personajes requerían movimientos especiales para lanzar un poder especial (los ‘trucos’ eran compartidos entre amigos y compañeros de juegos).

Sus videojuegos más representativos son Super Mario World, Super Soccer, Street Fighter II, International Superstar Soccer (que luego fue programado al fútbol peruano y se llamó Fútbol Excitante).

Otros recordados son Donkey Kong Country, Mortal Kombat, Mortal Kombat II, Mega Man X, Clay Fighter, Earthworm Jim 2, Mickey Mouse: Magical Quest, y demás.

A continuación un video que recopila 100 juegos de SNES:

Nintendo 64

La última consola de Nintendo que utilizó cartuchos fue el Nintendo 64, que fue vendido en Japón en 1995. Su presentación también rompió esquemas al presentar juegos con gráficos en 3D y sus joysticks contenían más botones que su antecesor y una pequeña palanca que controlaría entornos tridimensionales.

Entre los videojuegos más recordados están Super Mario 64, Killer Instinct, Star Wars: Shadows of the Empire: Goldeneye 007, Doom 64, Star Fox 64, Turok: Dinosaur Hunter, Resident Evil 2, entre otros.

Gamecube

Con un diseño minimalista, Nintendo lanzó en 2001 el Gamecube. Una consola con joysticks que tomaron como base el diseño del Nintendo 64, incluyó como característica la vibración y dos palancas análogas para movilizar a los personajes en ambientes tridimensionales. Asimismo, utilizó discos compactos en lugar de cartuchos.

Entre sus videojuegos más recordados están Super Smash Bros Melee, Super Mario Sunshine, Metroid Prime, Resident Evil 4, Luigi’s Mansion, Spider-man, Mario Kart Double Dash, Pokemon XD, etc.

Wii

En 2006, se lanza el Wii, una consola con joysticks inalámbricos (se conectaba en bluetooth) alejándose del diseño adoptado desde el Nintendo 64, y crea uno que se parece más a un control remoto común (Wii remote).

En épocas en que la competencia era los Playstation 3 de Sony y X Box 360, la calidad de gráficos eran inferiores pero no por eso eran aburridos.

Entre sus juegos más representativos se encuentran Super Mario Galaxy, Resident Evil 4, Star Wars: The Force Unleashed, Wii Sports, Epic Mickey, Kirby’s return to dreamland, Super Smash Bros, Metroid Prime 3: Corruption, New Super Mario Bros Wii, No More Heroes, The Godfather: The black hand edition, etc.

Nintendo Wii U

En 2012, presentan el Wii U, una consulta diferente y que fue cuestionada por sus joysticks al alejarse por completo del Wii Remote y opta por una pantalla táctil grande e incómoda para la vista de los seguidores de Nintendo.

La tristemente recordada Wii U tuvo mala recepción debido a que no ofrecía videojuegos que destaquen. Tras las bajas ventas, en noviembre de 2016, Nintendo anunció que la producción del Wii U terminaba.

Entre los juegos que más destacan están el New Super Mario Bros U, Super Mario Maker, Star Fox Zero, Mario Party 10, etc.