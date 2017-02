Nintendo: Nueve innovaciones que cambiaron la industria de los videojuegos

Muchas de las innovaciones en la industria del entretenimiento electrónico se debe a las tecnologías que aplicó la compañía japonesa Nintendo en su época de mayor auge.

Aunque tal vez no fueron los primeros en probar estas tecnologías, Nintendo fue el responsable en popularizarlas y poner el estándar muy alto. Hecho que les permitió dominar la industria a finales de los 80 y gran parte de los 90.

Aquí te mostramos nueve innovaciones por las que Nintendo es reconocida en todo el mundo.

1. El Pad en ‘cruz’

En un mundo que era dominado por el ‘joystick’ de Atari, el botón en forma de cruz o D-Pad, para desplazar a tu personaje, permitió queredujera el mando. Innovación de Gunpei Yokoi que fue replicada hasta el día de hoy, incluso por la competencia, con sus respectivas diferencias para no tener problemas de derechos de autor.

2. Sistema de guardado

A mediados de los 80, la posibilidad de guardar tu juego era cosa de computadoras, no de consolas.cambió todo con The Legend of Zelda, que permitía salvar la misión directamente en el cartucho, su éxito aseguró que los sistemas de guardado fueran accesibles y algo habitual hasta el día de hoy.

3. Botones superiores

SNES

El d-pad no fue la única contribución deal diseño de controles. con la aparición de la consola ‘Super Nintendo ()’, el nuevo mando tenía dos botones superiores extra. Los ‘triggers’ izquierdo y derecho agregaron más combinaciones para los juegos, siendo aprovechados para títulos de lucha populares como Street Fighter 2.

4. Sistemas portátiles de juego

Aunque ya existían sistemas de juego portátiles, estos eran muy primitivos y básicos. Hasta que apareció el ‘Game Boy’, que tenía gráficos muy similares a los de la consola, con la posibilidad de cambiar de juego con un sistema de cartuchos. Nuevamente Gumpei Yokoi da en el blanco y populariza con éxito los juegos portátiles.

5. ¿Selfies?

La compañía tuvo muchas ideas para expandir el popular ‘Game Boy’, como traductores, procesadores de texto, organizadores personales y hasta accesorios para máquinas de escribir. Pero el accesorio más visionario fue el ‘Game Boy Camera’, una cámara que se ponía en el puerto de cartucho y permitía capturar fotos, editarlas, jugar mini juegos o mandarlas a una impresora termal.

6. Controles que vibran

Con la llegada del ‘Nintendo 64’ aparecieron accesorios interesantes pero el ‘Rumble Pack’ fue el más innovador. Este era un accesorio simple que hacía vibrar al control para simular peligro, impactos o ruido de motor. Era una idea básica, pero sin duda fue replicada por todos lados.

7. Juegos multiplayer

A pesar de no predecir el pasó a CD en vez de los cartuchos, el ‘Nintendo 64’ sí predijo una tendencia creciente en las consolas: El multijugador. Con la posibilidad de colocar hasta cuatro jugadores en una misma pantalla, en un mismo juego.

8. Control de movimiento

Mientras las consolas ‘Xbox 360’ y ‘Playstation 3’ luchaban por el público juvenil.hizo una elección valiente con el ‘Wii’, una consola construida alrededor de su control con sensor de movimientos. El novedoso control rompió la idea negativa de inmovilidad de sus jugadores, y sus títulos abrieron el mundo de los videojuegos a otros jugadores de diferentes edades.

9. Avatares

Otra de las características del ‘Wii’ fue la creación de avatares creados por los propios jugadores, llamados ‘Miis’. Con estas figuras cabezonas podías jugar diferentes títulos de la consola, y los dueños del ‘Wii’ tenían la opción de crear a todos sus amigos y familiares. Posteriormente estas características de consola fueron replicadas por sus competidores.

