Netflix: Mira estas 10 comedias que te harán reír sin parar [VIDEO]

La plataforma de contenido por streaming, Netflix, ofrece una gama de películas con uno de los objetivos más difíciles que puede tener un director o productor de contenido: hacerte reír.

Pese a esto, Netflix ofrece una gama muy amplia de títulos que tal vez logren su objetivo, y te hagan pasar una tarde agradable en compañía de tus amigos, familia, o esa persona especial.

La comedia es un arte complejo debido a la subjetividad del humor. No a todos les parece gracioso lo mismo, y no todos ríen igual. Justamente por eso y porque no todo es ‘Adam Sandler’, aquí te dejamos una lista de 10 comedias en Netflix para reír o morir en el intento.

1. Loco y estúpido amor

No es ola tradicional película cursi. Sus personajes representan a casi todos los tipos de individuos que existen, desde los más enamoradizos hasta los que no quieren saber nada del amor. Una de las mejores opciones si quieres algo no tradicional.

2. Kung Fury

Una película sueca que más parece una recopilación de todos los clichés de las películas de los 80, tienes a un héroe, sus amigos, artes marciales, música perfecta, y al mismísimo Hitler de villano.

3. La vida acuática

Un filme que cumple varias funciones: un documental marino, un drama familiar, una comedia del absurdo y para rematar un musical. La nueva visión de comedia del director Wes Anderson.

4. La princesa prometida

Una hilarante historia para toda la familia con personajes adorables que enganchan inmediatamente. Un cuento de hadas llenó de humor que apareció mucho tiempo antes que conozcamos a Shrek.

5. Zoolander

Pese a las críticas de la secuela, muchos se quedamos con la primera entrega de Ben Stiller. Una historia que nos retrata el, a veces, absurdo mundo de la moda y sus personajes.

6. El artista

En esta película, Gaston Duprat y Mariano Cohn nos hablan acerca de la ambigüedad del arte y del artista en una época en la que casi cualquier cosa, mancha o accidente puede ser considerado arte.

7. Una noche fuera de serie

Una pareja de casados algo entrada en años caen en la cuenta de que su relación se está volviendo una rutina, y para encender la chispa en la relación se aventuran en hilarantes situación fuera de serie.

8. Contando a mis ex

La numerosa vida amorosa de Ally la lleva a cambiar sus prioridades y buscar estabilidad con una sola persona. Para ello decide buscar al amor de su vida en su larga lista de ex parejas.

9. Supercool

Tipica comedia juvenil en la que un grupo de nerds adolescentes tendrán la gran misión de comprar alcohol con identificaciones falsas, y lograr ser aceptados en el grupo de ‘los populares’.

10. Pequeña miss Sunshine

Una disfuncional familia se embarcan en un largo viaje solo para cumplirle el sueño a la más pequeña de la casa, participar en un concurso infantil de belleza.

