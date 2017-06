Netflix: Estas son las series que llegan en julio [VIDEOS]

Netflix trae sorpresas para julio. Nuevas series, películas y documentales llegan para que las disfrutes como quieras y con los que más quieres, en maratones o no.

A continuación, te contamos las novedades:

Series:

1 de julio:

-Bates Motel / Temporada 4

- El Chema / Temporada 1

-One Punch Man / Temporada 1

-Pulsaciones / Temporada 1

7 de julio

-Castlevania / Temporada 1

14 de julio

-Friends from College / Temporada 1

15 de julio

-Outlander /Temporada 2

19 de julio

-El Tirador / Temporada 2

21 de julio

-Ozark / Temporada 1

Películas:

1 de julio

-Un golpe de talento

-The Disappearance of Eleanor Rigby

-Train to Busan

9 de julio

-Jurassic World

14 de julio

-Hasta el hueso

11 de julio

-Hambre de poder

24 de julio

-Heaven is for real

-28 de julio

-The Incredible Jessica James

31 de julio

-Sex Tape

-Documentales y especiales:

1 de julio

-Disney Nature: Osos

-Manny

4 de julio

-The Standups / Temporada 1

14 de julio

-En busca del coral

18 de julio

-Aditi Mittal: Things they wouldn’t let me say

28 de julio

-Daughters of Destiny

Infantiles:

1 de julio

-El mundo de Riley / Temporada 3

-Maléfica

-The Spongebob Movie: Sponge out of water

7 de julio

-Luna Petunia / Temporada 2

14 de julio

-Buddy Thunderstruck: La lista de quizá

21 de julio

-The worst witch / Temporada 1

