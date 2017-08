Cyfix, la bicicleta que detiene tu película en Netflix si dejas de pedalear

¿Cómo mantenerse en forma viendo Netflix? Por más que la pregunta parezca una simple curiosidad, eso fue lo que motivó a Ronan Byrne, un estudiante irlandés de Ingeniería, a crear un novedoso aparato: la Cyfix, una bicicleta estática conectada a la famosa aplicación.

La mecánica es simple: si paras de pedalear, tu serie o película se detendrá en tu televisor. Es así que te mantienes obligado a hacer ejercicios mientras disfrutas de Netflix ya que una desaceleración podría terminar con tu programa favorito.

“La idea se me ocurrió a partir de algunas bicicletas estáticas que he visto en gimnasios. Si dejas de pedalear, se apagan. No creo que sea la mejor forma de motivar a las persona que está haciendo ejercicio. Mi bicicleta para el capítulo y, si vuelves a coger ritmo, continúa”, le contó el estudiante a Verne.

Para que el invento funcione, Byrne tuvo que programar una computadora en desuso. Aunque poner en funcionamiento la Cyfix es algo complicado, el resultado final es divertido. Puedes ver una demostración en el siguiente video.

El joven estudiante no planea vender su creación, por eso el mismo ha explicado el funcionamiento en la web Instructable, un portal para inventores y creativos, donde menciona el paso a paso para que otros interesados puedan replicar el invento.

El estudiante del Instituto Tecnológico de Dublín se ha visto sorprendido por la atención que ha tenido su creación en medios de todo el mundo.

“En Instructables están todos los pasos para que cualquiera pueda crear su propia Cyflix. No busco ningún beneficio. Solo que otras personas se lo pasen tan bien como yo”, cuenta a Verne.

¿Estarías interesado en usar la Cyfix?

