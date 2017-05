Un libro titulado ‘What Algorithms Want: Imagination in the Age of Computing’ explica que Netflix encargó una nueva temporada de la serie House of Cards porque tenía pruebas estadísticas de que sería bien recibida.

“Netflix tenía prueba estadística significativa que sugería que sus usuarios iban a recibir con los brazos abiertos una nueva versión del drama político de la BBC”, señala el texto.

El director de contenidos Ted Sarandos, en el Festival de Sundance, explicó que las decisiones creativas de la empresa se tomaban en base a un 70% de información y el 30% en base al juicio humano.

Es decir, mientras los usuarios miran series, documentales o películas, Netflix observa lo que están haciendo, de modo que así genera nuevos contenidos, propios o integrados a su inventario para streaming.

“Netflix estudia con detalle tus hábitos de consumo para conocerte mejor y para sacarte el mejor partido como usuario”, señaló BBC en un artículo sobre el tema.

El director del Centro para la Ciencia y la Imaginación de la Universidad de Arizona, Ed Finn, indicó que Netflix pagó US$100 millones para asegurar los derechos de House of Cards, la serie más cara en aquel momento.

Y eso no es todo. Netflix también gastó millones en publicidad de la serie porque ya tenía una línea directa con sus millones de usuarios.

“La empresa promovió House of Cards entre ellos con 10 trailers muy dirigidos: Kevin Spacey para los fanáticos de Spacey; tomas artísticas para los fanáticos del director, David Fincher; escenas con personajes femeninos para aquellos que acababan de ver algo con protagónicos femeninos fuertes, como Thelma y Louise”, dijo Ed Finn.

Y agregó: “House of Cards fue un show producido con algoritmos no sólo en su concepción inicial sino en su producción y su lanzamiento”. Para la plataforma de streaming, argumentó Finn, todo es una recomendación.

