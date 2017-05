La aplicación oficial de Netflix ya no está disponible en Google Play para dispositivos ‘rooteados’. La firma ha confirmado que se trata de una decisión deliberada y ya ofreció una explicación.

‘Rootear’ viene de la palabra root que en sistemas basados en Unix y Linux se trata de obtener los derechos absolutos para modificar o cambiar atributos de cualquier archivo o carpeta.

El motivo de la decisión es el nuevo modo offline que la plataforma estrenó a finales del año pasado. Ahora se busca impedir que las descargas sean aprovechadas para la piratería.

Ahora Netflix confía plenamente en el sistema de protección de contenidos de Google, Widevine DRM, que les obliga a retirar el acceso de la aplicación a todos aquellos dispositivos Android que no estén certificados por Google.

Esto dijo Netflix a Android Police:

“Con nuestra última versión 5.0 pasamos a depender completamente del Widevine DRM proporcionado por Google; por lo tanto, muchos dispositivos que no están certificados por Google o que han sido alterados ya no funcionarán con nuestra aplicación más reciente, y esos usuarios ya no verán la aplicación de Netflix en la Play Store”.

El resultado es que la versión 5.0 de la aplicación oficial de Netflix ha dejado de estar disponible en Google Play para los terminales Android ‘rooteados’.

