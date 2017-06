NASA ofrecerá una cobertura especial en vivo del eclipse solar del próximo 21 de agosto [FOTOS]

La NASA ofrecerá una cobertura especial en vivo del próximo eclipse solar que cubrirá Estados Unidos y gran parte de Canadá y de México el próximo 21 de agosto de 2017.

En el evento astronómico se usarán once satélites y más de 50 globos estratosféricos, además los astronautas de la Estación Espacial Internacional ofrecerán una perspectiva única del eclipse.

Bajo el nombre de ‘Eclipse Across America: Through the Eyes of NASA’ (‘El eclipse solar de América: a través de los ojos de la NASA’), la entidad gubernamental estadounidense cubrirá uno de los eclipses más importantes de las últimas décadas.

El eclipse solar se podrá ver en 14 estados durante unas dos horas, y será total durante dos minutos a pleno mediodía, momento en el que la Luna tapará completamente al Sol, sumiendo al país en completa oscuridad.

Datos

El eclipse solar del 21 de agosto es el primero que se podrá ver en Estados Unidos desde junio de 1918, cuando un eclipse total cubrió el país desde Florida hasta Washington, según informa Sputnik.

El eclipse solo será total en Estados Unidos. En México y en Canadá solo llegará a ser parcial. Sin embargo, podrá ser visto a través de la web que la NASA ha preparado para la ocasión.

