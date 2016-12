Diego Pereira @algunpereira

En setiembre de este año, una nota de la revista Cosmopolitan causó revuelo en el mundo esotérico al asegurar que la Nasa había decidido actualizar las fechas de los signos zodiacales y agregar uno nuevo: Ofiuco.

Por supuesto, esto fue una total imprecisión que la agencia espacial no demoró en corregir pues ellos no se encargan de los horóscopos ni de tus números de suerte para el día de hoy:

“Aquí en la Nasa estudiamos astronomía, no astrología. No cambiamos ningún signo zodiacal, solo hicimos la matemática. La astronomía es el estudio científico de todo lo que está en el espacio exterior. (…) La astrología es otra cosa, no es ciencia”.

Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir la Nasa sobre lo que te depara el destino? Sobre eso nada, pero sí sobre lo que creías saber sobre las constelaciones pues no son solo 12.

Hay 13 constelaciones

No es cierto que lahaya agregado a Ofiuco a los horóscopos del mundo, solo la reconocieron como una constelación ignorada por todos. Siempre estuvo ahí y siempre supimos que ahí estaba.

Pero primero aclaremos cómo es que se decide ‘bajo qué signo naciste’ y para eso tienes que imaginar una línea recta que atraviesa el sol y apunta a las estrellas, más allá de nuestro sistema solar. Algo así:

La Tierra gira alrededor del sol, lo que significa que esta línea imaginaria —en su recorrido de 365 días— apuntará a distintos grupos de estrellas (llamadas ‘constelaciones’) determinando si eres Aries, Tauro, Géminis y demás.

Ahora, ¿por qué nunca supimos de Ofiuco? Sucede que hace muchos, muchos años —alrededor de 3,000—, los antiguos babilonios decidieron que el zodiaco tenía que encajar con su calendario de doce meses (construido en base a los ciclos lunares).

Es en esa repartija de meses con estrellas Ofiuco se quedó flotando en el espacio. Y no es que no supieran de su existencia, solo no les encajaban las fechas y decidieron hacer como que no estaba ahí.

Así lo explicó la Nasa:

Las constelaciones son de diferentes tamaños y formas, por lo que el Sol pasa diferentes cantidades de tiempo alineados con cada una. La línea desde la Tierra a través del Sol apunta a Virgo por 45 días, pero a Escorpio por solo 7. Para hacer que encaje con su calendario de 12 meses, los babilonios ignoraron el hecho de que el Sol realmente se mueve a través de 13 constelaciones, no 12.

Y eso no es todo…

Las fechas ya cambiaron

De nuevo, no es que laquiera actualizar el horóscopo, solo quieren que sepas que el tiempo ha pasado y que el eje de la Tierra ya no apunta a la misma dirección como hace 3,000 años.

Esto, en concreto, significa que nuestro planeta recorre el Sol apuntando a las constelaciones en fechas muy distintas a las que en principio plantearon los babilonios:

Capricornio: 9 de enero – 15 de febrero.

Acuario: 16 de febrero – 11 de marzo.

Piscis: 12 de marzo – 18 de abril.

Aries: 19 de abril – 13 de mayo.

Tauro: 14 de mayo – 19 de junio.

Géminis: 20 de junio – 20 de julio.

Cáncer: 21 de julio – 9 de agosto.

Leo: 10 de agosto – 15 de septiembre.

Virgo: 16 de septiembre – 30 de octubre.

Libra: 31 de octubre – 22 de noviembre.

Escorpio: 23 de noviembre – 29 de noviembre.

Ofiuco: 30 de noviembre – 17 de diciembre.

Sagitario: 18 de diciembre – 8 de enero.

Reiteramos: esta lista NO es de signos zodiacales, sino de constelaciones. Vale la aclaración para que no vayas a decirle a tu brujita o brujito favorito que ahora requieres de un baño de florecimiento especial porque eres de Ofiuco. Diciéndole eso solo los vas a confundir.

Puedes leer más al respecto en el Tumblr de la Nasa.