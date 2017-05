Marvel y Amazon se unen en un programa 'ilimitado' de cómics

Es un cliché de superhéroes en la vida real: Dos poderosas empresas se unen. El martes ‘Marvel Entertainment’ anunció que la plataforma de Amazon, ‘comiXology’ será la principal encargada de lanzar un programa donde sus lectores de cómics podrán disfrutar de las historias de ‘“Marvel”:http://peru21.pe/noticias-de-marvel-19644’ ilimitadamente.

De acuerdo con un representante de Amazon: “Cómics selectos de Marvel ahora están disponibles en ‘comiXology Unlimited’, ‘Kindle Unlimited’ y ‘Prime Reading’ (todas subdivisiones de Amazon)”

“Los fans ahora pueden leer la mejor selección cómics de un tomo de Marvel y las colecciones de estos mismos como parte de la membresía ilimitada de ‘comiXology’.” Agregó. “Se encuentran superhéroes como ‘Los Vegadores’, ‘Daredevil’, ‘Jessica Jones’, ‘Pantera Negra’, ‘Puño de Hierro’, ‘Guardianes de la Galaxia’ y más.”

Pero, ¿qué significa esto? Por un monto de US $5.99 mensual después del mes de prueba, los suscriptores de ‘comiXology Unlimited’ podrán leer todos los cómics que quieran. Mientras que si prefieren hacerlo en ‘Kindle Unlimited’, el precio varía a US $9.99 mensual luego del mes de prueba. El mismo precio del anterior aplica para ‘Amazon Prime Reading’.

Algunos de los títulos disponibles serán ‘All-New Wolverine (2015-) #1-#10’, ‘Amazing Spider-Man Vol. 1.1: Learning To Crawl’, ‘Amazing Spider-Man Vol. 3: Spider-Verse’, ‘Black Panther: Who Is The Black Panther?’, ‘Black Widow (2014-2015) #1-#12’, ‘“Civil War”:http://peru21.pe/noticias-de-civil-war-128162’, ‘Fantastic Four Special 2005 #1’, ‘“Guardians of the Galaxy”:http://peru21.pe/noticias-de-guardianes-galaxia-41008 Vol. 1: Cosmic Avengers’, ‘Guardians of the Galaxy: New Guard Vol. 1: Emperor Quill’, ‘Invincible Iron Man (2008-2012) #1-#12’, ‘Iron Fist (2017-) #1.’, ‘X-Men Prime (2017) #1’, entre otros.

