Después del gran escándalo que suscitó una carta filtrada a la prensa en la que un ingeniero de Google cuestionaba las capacidades de las mujeres para ocupar puestos de liderazgo y justificaba la mayoría de hombres en dichos puestos, el gigante tecnológico decidió removerlo de la compañía, según confirmó el ex empleado en cuestión,James Damore, en un correo a la agencia Bloomberg.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, se manifestó sobre el caso en un comunicado que difundió en la cuenta oficial del buscador. Según Pichai, Damore habría “cruzado una línea al promover estereotipos de género que causan daño en nuestro centro de trabajo”.

Read the note to employees from our CEO Sundar Pichai about the memo that was circulated over the past week → https://t.co/wzcNsc5Fsh pic.twitter.com/S8dDzJEBQB