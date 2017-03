reCATPCHA: Google eliminará para siempre la molestia del "No soy un Robot"

Somos humanos, seámoslo siempre. Google ya no solicitará a los usuarios responder al “No soy un robot” y reemplazará este proceso por un reCATPCHA invisible, que identificará

automáticamente a los robots.

La nueva actualización del sistema reCAPTCHA (Completely Automated Public Turing Test to tell Computers and Humans Apart) trabaja a través de un algoritmo automático e invisible, que analiza direcciones IP, movimientos del mouse o de la pantalla táctil, entre otros factores.

“Desde el lanzamiento de No CAPTCHA reCAPTCHA, millones de usuarios de Internet han podido atestiguar que son humanos con un solo clic. Ahora estamos dando un paso más allá y haciéndolo invisible”, señala Google.

Con esta innovación, los usuarios humanos dejarán de ver la casilla “No soy un robot”, mientras que los sospechosos y bots tendrán que resolver otros desafíos.

