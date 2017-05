Google Allo permite transformar selfies en stickers ilustrados

Los selfies son elementos básicos en el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes. Google lo sabe muy bien y por eso incluyó una nueva función en su aplicación de mensajería Allo para aprovechar la situación.

La aplicación ahora convierte los retratos en emojis. Las ilustraciones son muy parecidas a los rostros de los usuarios.

Google señaló en su blog que esta nueva función Allo utiliza la combinación de un algoritmo de visión por computadora con un gran número de ilustraciones realizadas por un equipo artístico para crear todo tipo de combinaciones.

De otro lado, Allo también permite personalizar los ‘emoji’ como lo desee el usuario.

Para que un usuario pueda crear su propio ‘emoji’ deberá ir al icono del ‘+’ en Google Allo. Dentro, debe ir al apartado para insertar una pegatina y descargar más.

En esa galería de ‘emojis’ se tendrá que ir a la herramienta de convertir ‘selfie’ en sticker y se debe presionar crear. De esta forma, el usuario tendrá su propio sticker y crear una colección propia para las conversaciones que tenga con sus amigos.

La función llegará poco a poco a todos los países.

From selfie to sticker: now on #GoogleAllo you can create a custom sticker pack featuring the one and only you → https://t.co/sJxEBBu1lD pic.twitter.com/3AYuQ3M6PC