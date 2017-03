Fundador de Amazon hizo la mejor aparición en el mundo de la tecnología

Jeff Bezos participó el último lunes en la conferencia MARS, realizada en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, y se encargó de sorprender y causar la envidia de todos los amantes de la tecnología reunidos en ese lugar.

El creador de Amazon, la enorme tienda virtual, apareció como el piloto del Method-2, un gigantesco robot de cuatro metros de altura.

“Acabo de pilotar un impresionante (y enorme) robot gracias a Hankook Mirae Technology”, publicó luego en Twitter el CEO de Amazon.

I just got to pilot an awesome (and huge) robot thanks to Hankook Mirae Technology. Nice! #MARS2017 pic.twitter.com/MvN6ghEYFi