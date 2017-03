Este truco te abrirá las puertas al contenido que quieras en Netflix

La plataforma de contenido en streaming, Netflix, tiene varias opciones que la mayoría desconoce. Una de estas opciones permite a sus usuarios solicitar títulos de documentales, series o películas que no se encuentren en el catalogo actual.

No todo está en Netflix, pero se puede conseguir o al menos intentarlo. Mediante esta opción, haces el pedido de algún título que quieras ver y la compañía se encargará de conseguirlo y colocarlo en su catálogo de contenidos para que lo disfrutes.

Hacer la solicitud es sencillo. Simplemente tienes que desplegar el menú haciendo clic en la flecha que hay al lado de tu nombre de usuario, en la parte izquierda superior de la pantalla. La opción a elegir es ‘Centro de ayuda’.

Luego, en la nueva pantalla, hay que ir a la columna de la derecha y hacer clic en ‘Solicita series o películas’. Esta opción se encuentra en el cuadro gris titulado ‘Enlaces rápidos’.

Por último, la tercera pantalla te brinda la oportunidad de pedir tres títulos que quieras ver a través de la plataforma de Netflix. Escribe los nombres y envía estas sugerencias a la compañía.

Recuerda que no todos los títulos podrán ser adquiridos por Netflix, debido a que no se pueden conseguir las licencias necesarias de algunas peticiones. Por ejemplo, el caso de ‘Game of Thrones’, la cual es una serie exclusiva de HBO.

Recuerda que la compañía de contenido en streaming sólo registra un pedido por usuario, no es necesario hacer el mismo pedido varias veces. Netflix se pondrá en contacto contigo si es que logra o no conseguir el contenido que sugeriste.

Te puede interesar