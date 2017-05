El emotivo discurso de Mark Zuckerberg en Harvard [VIDEO]

Mark Zuckerberg creó Facebook cuando él aún era estudiante en Harvard. Sin embargo, mientras la compañía conseguía éxito, tuvo que dejar sus estudios para dedicarse a tiempo completo a la red social. Han pasado 12 años y fue la misma universidad la que le brindó un grado honorario de graduado.

► Facebook: Mark Zuckerberg por fin se gradúa en Harvard

Tal es la magnitud de los logros de Zuckerberg que fue invitado a pronunciar el discurso de graduación de la promoción 2017 y, fiel a su estilo, el creador de Facebook comenzó su charla rompiendo el hielo.

“Para mí es un honor estar hoy aquí, porque, han conseguido algo que yo nunca pude. Si sobrevivo a este discurso, será la primera vez que termine algo en Harvard. ¡Felicidades, promoción del 2017!”, dijo inicialmente Zuckerberg.

“Se me hace raro estar aquí, no solo porque dejara la universidad, sino también porque, técnicamente, somos de la misma generación. Hace menos de una década, yo estudiaba las mismas ideas y me quedaba dormido en las mismas clases. Puede que hayamos tomado distintos caminos para llegar aquí, pero hoy quiero hablar de lo que he aprendido de nuestra generación y del mundo en que vivimos”, añadió el fundador de Facebook.

Asimismo, brindó unas palabras de aliento a los estudiantes, relatando una singular historia: “Hoy quiero hablarles de la vocación. Sin embargo, no voy a darles la típica charla sobre encontrar su vocación. Somos millennials; lo hacemos por instinto”.

A continuación, comentó: “El gran reto de nuestra generación es crear un mundo en el que todos tengan una motivación. Una de mis historias favoritas es la de John. F. Kennedy cuando visitó el centro espacial de la NASA. Vio a un conserje con una escoba y le preguntó qué hacía. El conserje respondió: Ayudar a que el hombre llegue a la Luna, señor presidente”.

“Motivación es pensar que formamos parte de algo más grande, que somos necesarios, que tenemos un objetivo por el que trabajar. La motivación es lo que nos hace realmente felices. Ustedes se gradúan en una época en la que esto es especialmente importante”, recalcó Zuckerberg.

El discurso del CEO de Facebook duró más de 30 minutos.

Te dejamos el discurso completo de Mark Zuckerberg

