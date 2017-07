Elon Musk: Conoce al visionario hombre detrás del revolucionario tren 'Hyperloop'

Alvaro Treneman

El hombre detrás de los más innovadores y ambiciosos proyectos tecnológicos de los últimos tiempos es Elon Musk , un inventor, inversor y empresario sudafricano que se ha fijado la meta de transformar la industria del transporte.

Dos de sus grandes proyectos son visibles a través de sus más importantes compañías: ‘Tesla Motors’, la automotriz que llevó al mercado masivo a los vehículos eléctricos. Y ‘SpaceX’, que a través de una licitación, transporta materiales que la NASA quiere llevar a la Estación Espacial Internacional a una fracción del costo tradicional.

El éxito es creciente en sus productos. Por un lado, los autos eléctricos ‘Tesla’ se siguen manteniendo a la vanguardia en su tipo. Por el otro lado, el lanzamiento y aterrizaje exitoso de su cohete ‘Falcom 9’ ya demostró ser reutilizable, hecho que abarata los costos de misiones espaciales en gran medida.

Pese al éxito, Elon Musk mantiene un perfil bajo, diferenciándose de otros pesos pesados como Steve Jobs o Bill Gates. Pero lo cierto es que su espíritu emprendedor lo llevó a fundar empresas que rompieron con el paradigma imperante de la época.

Elon Musk nació en Pretoria, Sudafrica, el 28 de junio de 1971. Desde pequeño veía las cosas desde otro ángulo. A los 12 años ya había creado su primera compañía con ‘Zip2’, un sistema que en un principio se dedicaba a dar guías en línea sobre la ciudad a periódicos importantes. En 1999, Compaq compró la empresa por US$ 307 millones, convirtiendo a Musk en multimillonario antes de los 20 años.

Luego llegarían una serie de compañías en las que invierte grandes cantidades de dinero y que están dedicadas al desarrollo de tecnologías limpias y con un gran sentido de la ecología como ‘SolarCity’, que produce paneles solares, o ‘Powerwall’, dedicada a crear sistemas de baterías para un gran almacenaje de energía.

Fue el cofundador del sistema electrónico de medios de pago ‘PayPal’, que ha facilitado el envío de dinero a miles de personas en la web.

Su más reciente proyecto es el revolucionario tren ‘Hyperloop’, que busca transportar personas desde la ciudad de Nueva York hasta Washington DC en menos de media hora, una distancia que comprende 500 kilómetros.

“Si estás tratando de crear una empresa, es importante saber que es como hornear un pastel: tienes que tener todos los ingredientes en la proporción adecuada”, ha dicho. Y esta frase figura entre las inspiradores lecciones seleccionadas por Forbes. Otra: “Creo que es posible para la gente normal elegir ser extraordinaria”.

Musk cree en el talento: “Es un error contratar muchas personas para realizar un trabajo complicado. Los números no compensarán nunca el talento: dos personas que no saben hacer algo no son mejores que una, ralentizarán el proceso y la tarea será aún más difícil”. Pero se cuestiona de manera constante: “Mi mayor error es, probablemente, fijarme mucho en el talento de la gente y no la personalidad. Pienso que es importante que las personas tenga un buen corazón”.

Apasionado y trabajador, Musk dice: “La gente trabaja mejor cuando sabe cuál es la meta y por qué. Es importante que la gente sepa a dónde viene a trabajar cada mañana y que disfrute del trabajo”.

Como dato curioso, según informa The Telegraph, Elon Musk sirvió de inspiración para el personaje de Marvel Comics, ‘Ironman’, interpretado por el actor Robert Downey Junior. Este es el hombre visionario que se ha trazado como meta cambiar al mundo.

“El fracaso es una opción. Si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente”, sostiene este hombre que no deja de sorprender al mundo.

