Diez tecnologías que nos encantaría tener de la de ciencia ficción

La ciencia ficción nos ha mostrado tecnologías que han servido de inspiración para los futuros inventos que podríamos tener. Un gran ejemplo son las novelas de Julio Verne que en su tiempo parecían descabelladas y ahora son una realidad.

La cultura popular ha creado y adaptado tecnologías que de momento solo podemos soñar con tenerlas algún día, por lo que a continuación te presentamos 10 invenciones tecnológicas de la ciencia ficción que nos encantaría tener, según la web IGN:

Casacas que se ajustan y secan solas

Cómo se mostró en la segunda parte de Volver al Futuro, la casaca inteligente de Marty tenía la capacidad de ajustarse a la talla de su usuario y un ciclo de secado automático. Apareció por primera vez en el año 1989, aunque según la película, era un invento del 2015.

Máscaras que te hagan parecer otra persona

El Vengador del Futuro es una película que cautivó a la audiencia con la posibilidad de vivir en Marte, pero fue la máscara que Arnold Schwarzenegger usa para cambiar su identidad lo que se robó nuestra atención. Hay que admitir que a veces nos gustaría estar en los zapatos de otros.

Teletransportador

Llegar tarde al trabajo u otro compromiso ya no serían un problema, el teletransportador, que hizo su primera aparición en Star Trek, nos ahorraría horas de tráfico y nos permitiría desaparecer de esas reuniones aburridas.

Sables de luz

Todos hemos fantaseado con los sables de luz de Star Wars desde niños. Aunque tener uno no nos garantiza la destreza de un ‘Jedi’, serían excelentes ante la inseguridad de las calles.

Guía del viajero intergaláctico

Para no salir del planeta sin ella, una guía elemental con toda la información necesaria para sobrevivir en el espacio. Ahora que el viaje espacial se vuelve una realidad más cercana, esta guía sería un invento más que apropiado. Todo comenzó con Douglas Adams en The Hitchhikers Guide to the Galaxy.

Sonic Screwdriver

El instrumento infaltable de Doctor Who que hace prácticamente todo: Abre puertas, causa explosiones, amplifica ondas de sonido, sirve como lámpara, detecta señales, modifica teléfonos celulares, opera computadoras y claro, ajusta tornillos, entre otras muchas cosas.

La máquina del tiempo

Sin duda, el invento más popular de todos y uno de los grandes anhelos de la humanidad. Aunque científicamente es posible, lograrlo implicaría una tecnología muy avanzada. La ciencia ficción nos ha mostrado incluso las consecuencias de viajar en el tiempo, alterar el pasado o encontrarte con tu yo del futuro, como lo demuestra el doctor Emmett Brown en Volver al Futuro.

El Neuralizador

Además de las diferentes razas extraterrestres y la tecnología que Hombres de Negro nos muestra, el aparato para borrar la mente que usan los agentes es sin duda el más codiciado. ¿Quién no quisiera borrarle detalles inconvenientes para nosotros a alguien?

Portales

La idea de tener portales de entrada y salida en lugares estratégicos de la casa o el trabajo y así poder alcanzar fácilmente algo o llegar de forma más rápida a otro lugar al estilo del videojuego Portal, es una posibilidad que nos ahorraría mucho esfuerzo y tiempo. Eso sí, siempre habría que tener cuidado que nuestro portal de salida esté bien colocado para no terminar con muchos problemas.

Maletín de los sueños

Tener el poder de controlar los sueños e incluso implantar una idea a través de ellos es una posibilidad que vemos en El Origen. Este poder te permitiría hacer todo lo que no puedes en la vida real, como volar.

