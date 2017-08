Diego Cabezudo es un experto en los servicios de cloud computin y todo lo relacionado a ello.

En la actualidad, es el CEO y co-fundador de Gigas, una compañía multinacional española que nació en el año 2011 y que ofrece soluciones de cloud computing tanto a grandes compañías como a pymes.

Hace un par de años se afinazó en nuestro país con mucho éxito, logrando una importante cartera de clientes, siendo su más ambicioso objetivo consolidarse y conquistar la ‘nube’ del mercado latinoamericano.

El pasado 26, 27 y 28 de junio, Diego Cabezudo estuvo en nuestro país participando en el evento de Transformación digital en las nubes.

¿El servicio de cloud computing es seguro para las empresas?

- A estas alturas, ya nadie duda que el cloud computing es un servicio seguro. Claro está, que es necesario asegurar y proteger las infraestructuras en cloud desde todos los frentes: la seguridad física (el datacenter físico que depende del proveedor), la seguridad lógica (que compete directamente a la empresa y que hace referencia a las barreras de seguridad tales como uso de Firewalls, antivirus y antispams, definición de contraseñas, control de accesos, etc.), y por último la seguridad del dato (que compete a ambos) y que se refiere a procedimientos de control sobre los datos almacenados.

- Respecto a la seguridad física, en una nube pública los costes asociados a la seguridad de las instalaciones y datos se distribuyen entre el número de clientes, de forma que el proveedor de servicios cloud invierte más recursos a las medidas de seguridad técnicas y operativas que la mayoría de empresas o agencias gubernamentales.

¿Por qué hay tanto temor en las grandes y pequeñas empresas en adoptar este sistema?

- Desde nuestra experiencia, como referente de cloud computing en los mercados en los que estamos presentes, podemos afirmar que actualmente las grandes y pequeñas empresas ya no temen migrar al cloud. Cada vez son más las compañías que optan por llevar a la nube sus aplicativos de misión crítica (como SAP o softwares de Business Intelligence) o sus bases de datos (como ORACLE) que requieren grandes recursos. En definitiva, las empresas ya son conscientes que el modelo cloud es la mejor alternativa y la que les aporta una mayor competitividad a sus negocios.

¿Qué ventajas ofrece tener un sistema cloud en las empresas?, ¿por qué apostar por este servicio?

- El modelo cloud permite a las empresas desplegar sus aplicativos de manera inmediata, flexible, accesible y segura, todo ello bajo la modalidad de pago por uso, sin inversiones iniciales, lo que supone un ahorro de costos del 40% (que llegan incluso al 70% para soluciones como SAP).

¿Cómo ha evolucionado la nube? Cambios, mejoras, etc.

- La evolución del modelo cloud es imparable. Existen cambios y mejoras constantes, siempre enfocadas a ofrecer plataformas más robustas y con una mayor potencia y eficiencia. También se invierte cada vez más en aspectos asociados a la movilidad y accesibilidad a la información y cada día son más las inversiones y soluciones destinadas a mejorar la conectividad y disponibilidad.

¿Qué debe considerar una empresa para elegir el mejor servicio?

- Nuestra experiencia nos dice que en los mercados en los que operamos es básico que el proveedor esté cerca y que acompañe a sus clientes en la migración a la nube, ofreciendo total garantía durante el proceso y también después. Cada vez más, incorporamos clientes desencantados con el servicio de otros proveedores, grandes proveedores, que no ofrecen un servicio cercano. En Gigas mantenemos un nivel de soporte técnico compuesto por profesionales altamente cualificados, que hablan español y respondan inmediatamente, solucionando el 83% de incidencias en el primer contacto.

¿El precio es accesible para los clientes?

- El sistema cloud, bajo el modelo de pago por uso, es mucho más accesible que los modelos físicos in-house. En infraestructura, el paso del CAPEX (inversiones) a OPEX (gasto operativo) permite hoy a cualquier empresa tener acceso a una plataforma con tecnología punta, con todas las funcionalidades y requerimientos de seguridad, eliminando cualquier barrera económica.

- Además, la externalización del servicio permite que los CIOs y Gerentes de Sistemas focalicen en su core-business y no en el mantenimiento de los sistemas.

El modelo cloud

¿Cómo ha respondido el mercado peruano?, ¿desde cuándo están en el país?

- Las compañías peruanas han mostrado una actitud muy receptiva y un gran interés ante la llegada de un jugador local de cloud como Gigas, que les ofrezca una plataforma 100% cloud de última generación y con profesionales cualificados, con cara y ojos, que les asesoren, acompañen y les faciliten el proceso de migración a la nube.

- Nuestra andadura en el Perú se inicia en 2014, con la apertura de una oficina comercial. Sin embargo, el pasado año marcó un punto de inflexión en nuestra apuesta por el país, cuando tras ver el gran potencial del mercado peruano decidimos dar un paso más y abrir una filial en el Perú. Desde nuestros inicios, en nuestra estrategia de internacionalización hemos puesto el foco en Latinoamérica. Dentro de la Región (que ya supone el 50% de la facturación total del Grupo e irá creciendo), el mercado peruano tiene un especial interés para nosotros.

¿Quiénes son sus clientes más importantes en el país?

- Hasta el momento, hemos captado más de 100 clientes empresariales, entre los que destacan Senati, la Cámara de Compensación Electrónica, Grupo Epensa y Continental, entre otros.

¿Cuál es el grado de aceptación del cloud en nuestro país?

- Las empresas peruanas están totalmente preparadas para asumir el modelo cloud. Muchas de ellas, que ya nacen en la nube, son conscientes que es mucho más seguro alojar sus aplicativos críticos en un datacenter como el de Gigas (categoría TIER IV, máxima certificación posible a nivel de seguridad de un datacenter), con sistemas accesibles y redundados, que en servidores alojados en la oficina o en datacenters de menor categoría expuestos a potenciales pérdidas de servicio, incendios, robos, inundaciones, etc.

- En definitiva, podemos afirmar que el modelo cloud despierta un gran interés entre las empresas peruanas y la demanda es cada vez mayor. Perú es probablemente uno de los países de la región con un mayor recorrido en el proceso de transformación digital de sus empresas, que inevitablemente pasa por el uso del cloud computing.

¿Cuál fue el crecimiento del mercado cloud en el 2016 y qué se espera para el 2018?

- Según Gartner, el mercado de infraestructura como servicio en la Región alcanzó los US$ 1.098 millones en 2016 y se estima que en 2018 alcance los US$ 1.820 millones. Respecto al Perú, según nuestras propias estimaciones, el mercado del cloud en el país alcanzó en 2016 en torno a las US$ 60 millones y esperamos que en 2018 ronde los US$ 87 millones, un crecimiento de casi el 50%

¿Quiénes son su principal competencia?

- Nuestra competencia son los grandes jugadores norteamericanos que ofrecen infraestructura como servicio (Infrastructure as a Service, IaaS). (ver respuesta 10)

¿Cuál es el sistema de pago?, ¿anual, mensual, una sola vez?

- Bajo el modelo de pago por uso, en Gigas ofrecemos un sistema de pago totalmente flexible. Éste puede ser desde mensual, anual, bianual, hasta trianual. Nuestra máxima es ofrecer el mejor servicio y las mayores facilidades a cada cliente y esto también se refleja en el sistema de pago.

La seguridad

¿Cuál es el rango de seguridad dentro del servicio cloud?

- Desde la llegada del entorno cloud, la seguridad ha sido una de las cuestiones básicas tanto para clientes como para proveedores. En Gigas nos hemos volcado por ofrecer la máxima seguridad, por ello contamos con sistemas redundados a nivel físico y lógico, failover automático en caso de error de hardware, firewall avanzado, backup avanzado, etc.

¿Es posible recuperar la información borrada del cloud?, ¿cuánto tiempo se almacenan los archivos?

- Así es, la plataforma de Gigas se concibe para hacer posible la recuperación de información. Todos nuestros clientes cuentan con un sistema de Backup gratuito que les permite recuperar todos sus datos almacenados en el servidor. El tiempo de almacenamiento de los archivos bajo este sistema es de 1 mes. Además, ofrecemos un sistema de Backup Avanzado, donde es el cliente el que decide el tiempo que quiere que se almacenen sus datos, aportando una mayor garantía en cuanto a la recuperación de los mismos.

