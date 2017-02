Conoce las diferencias entre la Deep Web, Dark Web y Darknet

Kevin Morán @kevac11

La web abarca conceptos más específicos que debes conocer para entender cómo se comporta la información. Puedes empezar con Deep Web, Dark Web y Darknet, y en esta nota te explicamos de forma sencilla a qué se refieren esos términos.

Vamos por partes:

1. La Surface Web es la internet que conoces

‘Clearnet’ o ‘Surface Net’ en español significan ‘Red Limpia’ o ‘Red de superficie’. Estos términos se refieren a lo mismo, la internet que conoces desde pequeño, la World Wide Web con la que haces tus tareas, revisas las actualizaciones de tus artistas, recopilas información para la tesis.

Está compuesta por las páginas indexadas por los buscadores como Google, Bing o Yahoo, pero también todas esas otras webs a las que puedes acceder de forma pública aún sin estar indexadas, como Facebook, Twitter, entre otras redes, páginas webs o blogs.

¿Su tamaño? Más de 4.61 mil millones de páginas indexadas y en crecimiento, de acuerdo con WorldWideWebSize.com.

2. Deep Web o las profundidades de la World Wide Web

El espacio concentra el 90% del contenido de la red que no es accesible a través de los motores de búsqueda tradicionales.

Es la Invisible Web (Web Invisble) o Hidden Web (Web Oculta). Como quieras llamarla, no cambia el hecho de que abarca toda la información online a la que no puedes acceder de forma pública.

Pueden ser páginas convencionales que han sido protegidas por un paywall, pero también archivos guardados en servicios como Dropbox o correos electrónicos.

3.Dark Web: las profundidades de la red

Este pedazo de internet solo es accesible mediante aplicaciones específicas. La Dark Web ocuparía únicamente el 0,1% de la información que tiene la Deep Web.

Diccionary.com la define como “la porción de Internet que está intencionalmente oculta a los motores de búsqueda. Usa direcciones IP enmascaradas y es accesible sólo con un navegador web especial: parte de la Deep Web”.

Se compone por páginas con dominios propios como las .onion de TOR.

4.Darknets, o las redes independientes que componen la Dark Web

El término Darknet apareció en 2002 en el documento The Darknet and the Future of Content Distribution, escrito por Peter Biddle, Paul England, Marcus Peinado y Bryan Willman, todos investigadores de Microsoft.

Se refieren a ella como una colección de redes y tecnologías.

Mientras la Dark Web es todo ese contenido oculto a propósito en internet, las darknets son esas redes específicas como TOR o I2P que alojan esas páginas. Es decir, la World Wide Web comprende diferentes darknets en la Dark Web.

La más popular de todas es TOR, una red de anonimización que tiene también su propia Darknet.

En el aspecto negativo, se puede decir que muchas de las Dark Webs alojan información sobre asesinos a sueldo, por ejemplo. Hay muchos mitos en la red, lo cierto es que también se pueden encontrar objetos, sustancias o contenidos ilegales.

Con información de Xataka .