El apego a los celulares ha llegado a un nuevo nivel en el mundo y en muchos casos han causado accidentes fatales, por lo cual en Bodegraven, Holanda , las autoridades han instalado semáforos en el suelo para evitar accidentes y proteger a los usuarios.

El ayuntamiento de la ciudad de Bodegraven, en el sur de Holanda, ha instalado un sistema que ilumina con una línea roja y verde el suelo para advertir a los peatones – que no paran de ver su celular – cuándo es peligroso cruzar la calle.

Dolf Roodenburg, encargado de Tráfico del municipio holandés señaló a la agencia EFE que “los teléfonos de última generación son las principales distracciones de tráfico que causan atropellos. En los Países Bajos y en todo el mundo”.

