La actriz de la industria pornográfica Paige Jennings, mejor conocida como ‘Veronica Vain’, ha sorprendido a sus miles de fans tras anunciar que deja la industria para convertirse en gamer profesional y youtuber .

Luego de dos años de pertenecer a la millonaria industria de la pornografía, Jennings anunció que se dedicaría de lleno a su canal de YouTube ‘RedHeadRedemption’, en donde hace ‘gameplays’ de videojuegos.

“Intenté todo eso de encontrarme a mí misma a inicios de mis veinte de una manera pública. En verdad pensé que el porno sería lo mío pero no fue un mundo tan divertido. Tenía sus propias reglas y muchos pros y contras que no me gustaban”, indica Jennings en una entrevista según Atomix.

En su canal, que fue abierto el año pasado pero que empezó a tener más actividad hace unos meses, ella muestra cómo se ha preparado para su nueva faceta con los videojuegos. Ya cuenta con más de 33 mil suscriptores.

