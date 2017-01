WhatsApp permitirá enviar hasta 30 fotos en un solo mensaje

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más usada en el mundo, ofrece varias novedades en su versión beta que serán bien recibida por sus usuarios.

*WhatsApp * permitirá en breve enviar hasta 30 imágenes en un solo mensaje. Hasta hace poco, solo era posible mandar 10 fotos.

Sin embargo, se mantiene la baja resolución en 1,9 megapíxeles.

Esta función solo está disponible en Android, ya que requiere que los usuarios se inscriban en el programa para usar versiones Beta en WhatsApp desde una web vinculada a Google.

Los usuarios de WhatsApp deberán iniciar sesión en un chat individual o grupal y seguidamente ir a Adjuntar/Galería/Fotos y hacer la selección previa.

Una vez marcadas las imágenes, y tal como ocurre con otros servicios, se mandan las fotos de manera automáticamente. Además, según ABC, se podrá introducir un comentario a cada fotografía. Antes de efectuar el envío nos mostrarán una previsualización del contenido.

Se espera que pronto esté disponible para la totalidad de usuarios. –

2.17.6 is the best WhatsApp for Android beta version at the moment, with the GIF search enabled and media limit = 30.