Tongo te ayuda a cerrar el año con su versión de 'Chop Suey' [Video]

Diego Pereira @algunpereira

Quedan poco menos de 9 días para que se acabe pero al parecer ya existe consenso: el 2016 ha sido un año bastante ‘movido’, por decir lo mínimo.

Es decir, entre los ataques terroristas en Europa, la elección de Donald Trump y los derrames de petróleo en nuestra Amazonía (por mencionar solo unos cuantos eventos), parecería que este año nos ha dado muy poco.

Sin embargo, cuando podías pensar que ya todo estaba consumado, esto ocurrió:

Este año también se vio marcado por el regreso —por todo lo alto— de Abelardo Gutiérrez Alanya, conocido por todos como Tongo, quien apostó por al autodenominado ‘tonglish’ (su manera de hablar inglés) para producir contenido viral.

El cantante de cumbia, conocido por la constante parodia que hace de si mismo, ha lanzado desde comienzos del 2016 una serie de canciones con su banda (el ‘Grupo Imaginación’), que puedes encontrar en su canal de YouTube.

Entre las canciones que ‘Le Tongue’ (como se hace llamar desde ahora, aunque no queda claro si es temporal o una decisión definitiva) ha versionado están la muy compartida Sweet Child O’Mine, la celebrada Let It Be y el muy viral PokeTongo.

Si el 2016 cantara, diría algo como esto:

