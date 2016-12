Diego Pereira @algunpereira

Antes que nada, Tongo les quiere desear a todos sus ‘tongoamigos’ y ‘tongoamigas’ (¿y ‘tongoamigxs’?) —es decir, sus seguidores— un feliz Año Nuevo pues “lo que importa es la unión”:

Ese es solo un extracto del extenso video blog (18:55 minutos) que el cantante peruano ha compartido a través de su canal en YouTube.

En el video (que puedes ver completo al final de esta nota), Tongo cuenta que también está sorprendido por el éxito que ha tenido la versión de ‘Chop Suey’ que nos regaló hace unos días atrás:

“Quiero hablar de todo lo que está pasando, Dios mío es algo grandiosos, es algo inaudito, es asombroso, es algo que no puedo entender ni comprender, ¡hasta donde hemos llegado con este video de ‘Chop Suey’!”

Sin embargo, la revelación más importante que hace es que en realidad a él no le gusta la canción. De hecho, ni siquiera quería grabarla. Lo que pasa es que escuchaba el tema de System of a Down todo el tiempo y por todos lados:

Sin embargo, el reto le parecía muy grande. “Era como un trabalenguas en inglés”, cuenta Tongo, quien señala que ya había descartado la posibilidad de cantar el tema. De hecho, fue su esposa (quien lo llama ‘Le Tongué’) la responsable de que ahora ese video exista.

“Mi señora me dijo: ‘Le Tongué, tienes que grabar ese tema Chop Suey porque la juventud, tu publico, tus tongo amigos, tus tongoamigas te lo están pidiendo’”.

Aquí el video completo donde —a partir del minuto 09:50— responde a las críticas del youtuber Mox recordándonos su trayectoria:

_“¿Cómo tú como peruano no vas a saber si quiera un cachito, un poquito de mi historia. (…) ¿Cómo tu puedes hablar y decir, Mox, que ‘Tongo dedícate a otra cosa que quedas en ridículo’. (…) Oye, tú estás loco, Mox. Yo soy popular antes que tu nazcas”. _

Feliz Año:

DATO

El video Chop Suey – Tongo (Estreno Mundial 2017) tiene más de 950,000 visitas y es probable que cierre el año superando el millón pues ocupa el puesto 11 en la lista ‘Trending’ de YouTube.

