Tomás Angulo desató nuevamente una serie de críticas, tras la circulación de un video que se viralizó en las redes sociales. En este material, profiere palabras subidas de tono y, según algunas personas, propias de una persona “vulgar” que provoca “asco”.

Pero, ¿qué dijo?

Estas fueron sus palabras:

“Soy Tomás Angulo, terapeuta de parejas, sexólogo. Ya me han contado que quieres ir a mi consulta. No te preocupes El cab(…) es feliz, tú tienes que ser feliz y aceptarte. Me han dicho que a ti te gusta la pin(…) así que tú tranquilo nomás. Duele pero rico, así que tranquilo (…) Un abrazo para ti mi hermano”.

Las reacciones, de hecho, fueron varias:

Perú21 llamó a Tomás Angulo y le preguntó sobre lo sucedido. ¿Había alguna explicación? Para este cuestionado personaje, claro que sí.

Explicó a este diario que este video se dio en un momento íntimo ya que era el cumpleaños de su amigo Koki. Entonces, decidió molestarlo de una manera, quizá, no tan adecuada.

“Es un video privado entre amigos y se colgó en un momento de ingenuidad. (A Koki) lo empezamos a molestar como los hombres nos molestamos entre nosotros. Yo no me escandalizo por ello”, manifestó.

Tomás Angulo sostiene que las personas “no deben rasgarse las vestiduras”. Se refiere a las palabras soeces que se escuchan en el material audiovisual.

¿Y por qué no podríamos indignarnos? Angulo dice: “Es el reflejo de lo que muchos peruanos hacen en un momento de intimidad”.

Por este motivo, Tomás Angulo pidió al público que “no me idealicen ni magnifiquen” porque “soy un ser humano como tú o como yo”.

¿Arrepentido? En absoluto. Insiste en que fue filmado en un momento entre amistades.

“Las personas pueden perturbarse por esto, pero no puedo hacer otra cosa que lamentarlo. Yo no me arrepiento de esto porque ese video es entre amigos. ¿Quién no habla así? Yo no busqué hacer noticia”, indicó el protagonista del inefable unipersonal “Calla Loca”.

Este personaje que se presenta como psicoterapeuta insiste en que es humano.

¿Qué opinan?

