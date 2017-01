Elizabeth “Bessie” Coleman nació en Atlanta, Texas, el 26 de enero de 1892 y murió en Jacksonville, Florida, el 30 de abril de 1926. De pronto, su nombre se menciona hoy en las redes sociales. ¿Por qué? Ella fue la primera mujer afroamericana piloto de la historia y la primera persona de ascendencia afroestadounidense que obtuvo una licencia internacional de piloto.

El Doodle de Google de hoy nos trae una historia de lucha y valor. “Bessie” Coleman caminaba cuatro millas todos los días para ir al colegio. Era una lectora compulsiva y brillante en matemáticas. Y ayudaba a sus padres en las cosechas de algodón.

Coleman no llegó a cumplir el sueño de fundar una escuela de aviación para entrenar a gente afroamericana, pero inspiró a una generación.“Debido a Bessie Coleman, hemos superado lo que era peor que las barreras raciales. Hemos superado las barreras dentro de nosotros y nos hemos atrevido a soñar”, dijo un oficial, y hoy su voz suena reveladora y necesaria en tiempos de intolerancia.

Para ganarse la vida, Coleman hizo un plan para convertirse en una piloto de acrobacias y ganar plata. Le negaron la entrada a instituciones norteamericanas. En 1922, viajó a Francia y Alemania para capacitarse.

A su regreso a su país natal, Coleman sobresalió en un vuelo de exhibición (la realización de trucos complejos en el aire). Fue durante este tiempo que adquirió el apodo de “Reina Bessie”. A los 34 años, este brillante y luchadora mujer murió.

El 30 de abril de 1926 era un día como cualquier otro. Estaba en Jacksonville, Florida. Había comprado un Curtiss JN-4 hacía poco tiempo en Dallas, Texas y lo había llevado a Jacksonville para prepararse para una exhibición aérea. Familiares y amigos le dijeron que era una nave insegura, pero ella no pensaba igual. Su mecánico y agente publicitario, William Willis, viajaba en el avión con Coleman como copiloto. Dice la biografía oficial que Coleman no se puso el cinturón de seguridad porque planeaba lanzarse en paracaídas al día siguiente y quería examinar la cabina y el terreno. Diez minutos después del despegue, el avión no respondió como se esperaba y Coleman salió disparada de la aeronave a ciento cincuenta metros de distancia. Falleció al instante. Su copiloto también.

Hoy Google la recuerda.

via GIPHY